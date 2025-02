Marvel Rivals: The Thing und Human Torch kämpfen bald mit

Autor:, in / Marvel Rivals

The Thing und Human Torch werden nächste Woche dem Roster von Marvel Rivals hinzugefügt.

Zwei weitere Charaktere mischen Marvel Rivals in der kommenden Woche auf. Sowohl The Thing als auch Human Torch sind ab dem 21. Februar im Free-to-Play-Spiel als spielbare Charaktere wählbar, wenn Season 1 in die zweite Halbzeit geht.

Des Weiteren werden an diesem Tag die Ränge zurückgesetzt und Spieler mit dem Start der am selben Tage startenden zweiten Hälfte der Saison in eine von vier Divisionen zugeteilt. Wer beispielsweise Saison 1 mit Diamant I beendet hat, wird die zweite Hälfte mit Platin II beginnen, sagt der Entwickler.

Mehr Details zur Einteilung der Ränge und Belohnungen findet ihr im Entwicklertagebuch auf marvelrivals.com.