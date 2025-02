Marvel Rivals: US-Entwicklerteam trotz Erfolgs einfach gefeuert

Erfolge garantieren noch lange keinen sicheren Arbeitsplatz. Das mussten jetzt die Menschen hinter Marvel Rivals feststellen.

Der Helden-Shooter startete überaus erfolgreich im Dezember und lockte mehr als 20 Millionen Menschen an.

Marvel Rivals wurde von NetEase Games entwickelt und beschäftigte dafür Teams in Seattle und China. Das US-Team, mit Game Director Thaddeus Sasser, wurde jetzt überraschend entlassen.

Sasser schrieb via LinkedIn: „Dies ist eine so seltsame Branche. Mein hervorragendes, talentiertes Team hat gerade dabei geholfen, ein unglaublich erfolgreiches neues Franchise in Marvel Rivals für NetEase Games zu entwickeln… und wurde gerade entlassen!“

Auch den Level Designer Jack Burrows ist von der Welle der Entlassungen betroffen. Er schrieb dazu: „Ich wurde gerade von meinem Job bei NetEase entlassen, wo ich an Marvel Rivals arbeite. Es war mir ein großes Vergnügen, mit meinen amerikanischen Kollegen zu arbeiten, die mich bei dieser traurigen Entlassung begleiten. Ich konnte dem großen Stiefel wohl einfach nicht ausweichen, egal wie groß der Erfolg des Gigs war.“