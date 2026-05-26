Marvel Rivals: Zero-Tolerance-Politik gegen Cheats führt zu Massenbanns

Marvel Rivals verschärft Anti-Cheat-Maßnahmen deutlich und geht mit sofortigen Bannwellen gegen Verstöße vor.

NetEase hat für Marvel Rivals eine deutlich verschärfte Anti-Cheat-Offensive gestartet und bestätigt eine laufende Bannwelle gegen Spieler, die unerlaubte Drittanbieter-Software genutzt haben.

Nach Angaben des Studios wurden unmittelbar nach einem kürzlichen Update mehrere Accounts identifiziert, die Cheats, Scripts oder andere Manipulationen eingesetzt haben. Diese Konten wurden dauerhaft gesperrt.

Die Maßnahmen basieren auf einem mehrschichtigen Sicherheitssystem, das unter anderem Verhaltensanalyse, Telemetriedaten, manuelle Prüfungen und automatisierte Erkennung kombiniert. Ziel ist es, neue Cheat-Varianten schneller zu identifizieren und zu neutralisieren.

Laut Entwickler wurden die entsprechenden Cheat-Signaturen bereits in das Anti-Cheat-System integriert. Künftig sollen betroffene Accounts ohne Verzögerung sanktioniert werden.

Auch härtere Maßnahmen wie Geräte- oder IP-Sperren werden für wiederholte oder organisierte Verstöße in Betracht gezogen, um die Integrität des Spiels langfristig zu schützen.

Der Entwickler betont zudem, dass Spieler keine Cheats, Scripts oder Drittanbieter-Tools verwenden sollten und verweist auf die Möglichkeit, Sperren über den offiziellen Support anzufechten.

Abschließend wird klargestellt, dass Gerüchte über eine mögliche Umgehung des Anti-Cheat-Systems über Startparameter nicht korrekt sind. Das System wird parallel zum Spiel gestartet und kann nicht deaktiviert werden – der entsprechende Parameter betrifft lediglich die Anzeige eines Fensters.