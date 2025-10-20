Marvel Rivals: Zombie-Modus und Halloween-Event angekündigt

Marvel Games und NetEase Games haben auf der gamescom Asia und der Thailand Game Show neue Ankündigungen und Details zum Superhelden-Team-PvP-Shooter Marvel Rivals veröffentlicht.

Das Spiel wird demnach einen brandneuen, zeitlich begrenzten PvE-Zombie-Modus einführen. Diese Ankündigungen wurden von Danny Koo, Executive Producer bei Marvel Games, während der Keynote-Präsentation auf der gamescom Asia und der Thailand Game Show gemacht.

Unter Khonshus Anleitung dringt ihr zusammen mit euren verbliebenen Superhelden-Teamkollegen in Midtown New York ein, das nun vom Zombie-Virus heimgesucht wird.

Ihr habt nur ein Ziel: Findet die Königin der Toten und verhindert um jeden Preis ihren bösen Plan.

In diesem neuen Modus, der von Marvel Animations „Marvel Zombies“ inspiriert ist, spielt ihr als Thor, Blade, Magik, Jeff oder The Punisher und kämpft gegen endlose Wellen von Zombies. Ihr müsst die Horde überleben, euch Zombie Namor und der Königin der Toten als Endgegnern stellen und kämpfen, um die Welt vor der vollständigen Zombifizierung zu retten.

Jeder Held verfügt über einzigartige Fähigkeiten: Stürmt als Jeff durch die Horden, zerhackt eure Gegner mit Blades springenden Mondklingen, schockt Zombies mit Thor in seinem anhaltenden Erweckungszustand oder tobt euch als Magik in ihrer unbegrenzten Darkchild-Form aus. Zeigt eure epischen Kampffähigkeiten gegen die Zombie-Schwärme und starken Bosse.