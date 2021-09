Marvel vs. Capcom 2: Disney und Capcom angeblich in Gespräch für Neuauflage

Laut Gerüchten sollen sich Disney und Capcom in Gesprächen zu einer Neuauflage von Marvel Vs. Capcom 2: New Age of Heroes befinden.

Der Kampfspiel-Klassiker Marvel Vs. Capcom 2: New Age of Heroes soll laut Berichten eine Wiederbelebung erfahren. Angeblich sind Disney und Capcom in Gesprächen für eine Neuauflage des Klassikers.

Eine Kampagne zum Comeback des Crossover-Spiels wurde von Maximilian Dood gestartet, einem YouTuber, dessen Inhalte sich um Kampfspiele drehen. Dies zog die Aufmerksamkeit von Digital Eclipse auf sich, einem Studio, das sowohl mit Disney als auch mit Capcom zusammengearbeitet hat, um einige seiner alten Spiele neu aufzulegen.

Studiochef Mike Mika hat seine Unterstützung für die Wiederveröffentlichung des Spiels bekundet. Im Interview mit Shacknews hat Mika weitere Überlegungen angestellt, wie das möglich sein könnte. Er weiß von einer gewissen Kommunikation zwischen Capcom und Disney, und die Unternehmen haben auch die Online-Präsenz der Kampagne bemerkt.

Eine erste Hürde wäre das schlechte Verhältnis der beiden Unternehmen, das hauptsächlich auf Marvel Vs. Capcom: Infinite zurückführt. Die Entwicklung war aufgrund der übermäßigen Kontrolle über den Spielerkader und die Charakterdarstellung in Schwierigkeiten geraten.

Der zweite Punkt sind die Urheberrechte und die Investitionen, um das Spiel zurückzubringen. Zwischen den zwei Jahrzehnten seit der Veröffentlichung des Spiels und dem aktuellen Klima, in dem sich alle drei Unternehmen befinden, haben sich viele Veränderungen ergeben.

Mika erklärt, dass höchstwahrscheinlich Anwälte von allen Seiten involviert wären, die alle relevanten Informationen finden müssten, die für ein Remaster den Superhelden-Crossovers erforderlich sind, was gewaltige Kosten verursachen würde:

„Das kann oft genauso viel, wenn nicht sogar mehr sein, als das Budget des Spiels selbst.“

Ob Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes tatsächlich ein Remaster erhält bleibt reine Spekulation, weil es weder von Disney noch von Capcom oder Digital Eclipse eine offizielle Stellungnahme gibt.

Das vollständige Interview könnt ihr euch im Video ansehen: