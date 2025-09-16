Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics: Eine Million verkaufte Einheiten

Erfreuliche Neuigkeiten für Marvel und Capcom: Der Titel Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics hat die Marke von mehr als einer Million verkauften Einheiten durchbrochen, wie man auf der offiziellen Webseite entdecken kann.
Die Spielesammlung mit sieben Klassikern wurde im September 2024 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und C via Steam veröffentlicht. Für Xbox One erschien es im Februar 2025.
Ich bevorzuge ja die Capcom vs Snk.-Spiele. Die meisten Marvel-Helden fand und finde ich einfach zu albern mit ihren Kostümen.
Na also läuft doch, als nächstes kann Capcom ja eine RE-Classic Kollektion rausbringen 👍.
Glückwunsch, ist auch ein schönes Stück Software.
Da lass ich mich genieren,
und möchte zur geknackten Marke gratulieren.