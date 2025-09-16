Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics: Eine Million verkaufte Einheiten

Die Spielesammlung Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics wurde mehr als eine Million Mal verkauft.

Erfreuliche Neuigkeiten für Marvel und Capcom: Der Titel Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics hat die Marke von mehr als einer Million verkauften Einheiten durchbrochen, wie man auf der offiziellen Webseite entdecken kann.

Die Spielesammlung mit sieben Klassikern wurde im September 2024 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und C via Steam veröffentlicht. Für Xbox One erschien es im Februar 2025.