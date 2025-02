Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics: Endlich für Xbox erhältlich

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics ist endlich auch für Xbox One erhältlich.

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics feiert seine digitale Superhero-Landung auf Xbox One, um eine neue Fangemeinde auf der ganzen Welt willkommen zu heißen. Für eine begrenzte Zeit ist das Spiel auch auf Xbox im Angebot.

Die MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics ist eine Spielsammlung, die sieben klassische Kampfspiele von Capcom mit Marvel-Charakteren umfasst.

Ursprünglich wurde die Sammlung am 12. September 2024 digital für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC veröffentlicht. Eine physische Version für PlayStation 4 und Nintendo Switch folgte am 22. November 2024. Die digitale Version für Xbox One wurde jetzt ebenfalls veröffentlicht.

Die Sammlung beinhaltet folgende Titel:

X-Men: Children of the Atom

Marvel Super Heroes

X-Men vs. Street Fighter

Marvel Super Heroes vs. Street Fighter

Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes

Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes

The Punisher

Hier gibt es ein Video mit Gameplay zu sehen: