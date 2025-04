Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics: Offline-Versus-Option und mehr im neuen Update

Am Mittwoch wird die Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics auf allen Plattformen ein Title-Update erhalten.

Die Spielesammlung wird mit dem Update einige Neuerungen erhalten. So erhalten alle Spiele eine Offline-Versus-Option, während Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes die Option für eine höhere Auflösung bieten wird.

Weiterhin können Spieler zwischen drei verschiedenen Versionen von X-Men vs. Street Fighter wählen.

Die weiteren Verbesserungen für Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics könnt ihr euch im neuen Trailer anschauen.