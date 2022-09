MARVEL: Captain America & Black Panther-Spiel hat keinen Koop

Autor:, in / MARVEL

Skydance New Media enthüllte beim Disney & Marvel Games Showcase ein neues Spiel mit Captain America & Black Panther. Einen Trailer zum bisher noch namenlosen Spiel könnt ihr hier sehen.

Das neue Marvel-Spiel ist im Zweiten Weltkrieg angesiedelt und neben den beiden Superhelden sind auch Gabriel Jones von den Howling Commandos sowie Nanali, Anführerin des Spionagenetzwerks von Wakanda, spielbar.

Dass das Spiel einen Koop haben könnte, ist eine naheliegende Vermutung. Doch dem ist nicht so.

Amy Hennig von Skydance New Media sagte in einem Interview mit IGN, dass die Figuren nur auf narrativer Ebene kooperieren, aber nicht was Gameplay und Mechaniken betrifft. Ein Koop wurde nur als gemeinschaftliches Erlebnis stattfinden.

„Wir haben mit Uncharted etwas erlebt, das teilweise absichtlich und teilweise durch einen glücklichen Zufall geschah… wir fanden heraus, dass die Leute, die unser Spiel spielten, es als eine gemeinsame Wohnzimmererfahrung empfanden. Das lag daran, dass sie in die Geschichte und die Charaktere involviert waren und das Gefühl hatten, mit dem Geschehen mitzuwirken, auch wenn sie den Controller nicht in der Hand hielten.“ „Teil des Designs hier ist es also, diese Erfahrung zu nutzen. Ist es im wahrsten Sinne des Wortes ein Koop-Spiel im technischen Sinne? Nein, aber es ist eine Art gemeinsames Erlebnis und sogar eine Art gemeinschaftliches Erlebnis. Ein Teil dessen, was wir tun, ist es, Menschen, die sich nicht als traditionelle Spieler betrachten, zu ermutigen, sich genauso eingeladen und willkommen zu fühlen wie die Spieler im Haushalt, sogar auf eine spielerische Art und Weise.“ „Das war schon immer Teil des Ziels. Ich könnte mir vorstellen, dass ich beim Betrachten des Key Arts denke: ‚Das muss ein Koop-Spiel sein. Aber es geht um dieses Ensemble. Man hat zwei Superhelden und zwei Menschen, die keine Superhelden sind, die aus zwei verschiedenen Welten kommen, jeder mit einer anderen Sichtweise und Facette auf diese Erfahrung.“

Das Projekt wird von Hennig als eine interessante Mischung aus Charakteren und Erfahrungen beschrieben, bei der die Sichtweise eines jeden Charakters etwa Einzigartiges beisteuern könnt.

Bai der Ankündigung wurde für das namenlose Projekt keine Plattformen oder Zeitfenster für die Veröffentlichung genannt.