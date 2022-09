MARVEL: Captain America & Black Panther-Spiel ist kinoreif und zugänglich

Ein neues Videospiel mit Marvel-Lizenz vereint Captain America und Black Panther zu einem Abenteuer im Zweiten Weltkrieg. Zuletzt hatten wir erfahren, dass es trotz mehrerer Hauptfiguren kein Koop-Spiel sein wird.

Was Spieler vom noch namenlosen Marvel-Projekt erwarten können, hat die verantwortliche Amy Hennig von Skydance New Media im Interview erklärt. So wird man in Bezug auf Gameplay und Storytelling ähnliches erwarten können, wie bei dem Uncharted spielen, die für ein kinoreifes Spielerlebnis stehen.

„Wenn man meine früheren Spiele gespielt hat, wird man nicht weit daneben liegen. Als Spielerin und Entwicklerin liebe ich es, im Action-Adventure-Bereich zu spielen. Wenn man also mit meiner Arbeit vertraut ist, wird man auch mit der DNA [dieses Spiels] vertraut sein.“ „Die Säulen unseres Projekts sind, wie zu erwarten, dass es von der Geschichte und den Charakteren angetrieben wird, dass es sehr cineastisch ist und dass es in seiner kinoreifen Präsentation reichhaltig ist. Wir machen in diesem Bereich einige sehr coole Sachen, die ich so noch nicht gesehen habe. Die visuelle Präsentation, die visuelle Qualität ist die beste in ihrer Klasse.“ Darüber hinaus sagt Hennig, dass das Spiel sehr zugänglich und praktisch für jeden sein soll, bei dem sich jeder in die Helden hineinversetzen kann. „Was vielleicht nicht so üblich ist, ist unser vierter Spieler, nämlich dass das Spiel einladend und willkommen für jeden sein muss. Wir haben ein Spiel, das von allen geliebt wird, aber wir stellen es hinter eine Art ummauerten Garten, in dem es nichts für dich ist, wenn du nicht mithalten kannst und nicht gut wirst. Wir wollen, dass jeder das Gefühl hat, dass er das erleben kann, dass er sich in die Lage dieser Helden versetzen kann. Die Steuerung ist einfach, kontextbezogen, intuitiv, aber auch tiefgründig.“