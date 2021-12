Marvel’s Avengers: 16 Outfits im Weihnachtspaket mit 50 Prozent Rabatt

16 Outfits, inspiriert vom Marvel Cinematic Universe, sind jetzt in einem Weihnachtspaket mit 50 Prozent Rabatt auf dem Marktplatz von Marvel’s Avengers verfügbar. Der Preis des Pakets wird für jedes dieser Outfits, die ihr bereits besitzt, reduziert.

16 outfits inspired by the Marvel Cinematic Universe, all in one Holiday Bundle for 50% off!

🎥 The bundle's price will be reduced for every one of these outfits you already own. Get it now in the Marketplace! pic.twitter.com/hwZdDrLySs

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) December 23, 2021