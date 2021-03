Marvel’s Avengers: Entwickler spricht über Stärkung des Spiels auf richtige Weise

Marvel’s Avengers hätte die größte Erfolgsgeschichte des Jahres 2020 werden sollen. Angesichts der unglaublichen Popularität des MCU und der ikonischen Marvel-Charaktere als Ganzes, würden einige sagen, dass das Spiel ein Volltreffer hätte sein müssen. Und doch stolperte es im August letzten Jahres aus den Startlöchern und kämpft seitdem darum, in Schwung zu kommen.

Die Umstände, die dazu beigetragen haben, sind zahlreich, nicht zuletzt die härtere Arbeitsdynamik als Folge der Arbeit von zu Hause aus. Inhaltliche Aktualisierungen waren spärlich und Änderungen an der Lebensqualität haben sich nur langsam durchgesetzt. All dies hat die engagierten Teile der Community frustriert und andere dazu gebracht, das Spiel aufzugeben. Erschwerend kommt hinzu, dass es an Transparenz und Kommunikation mangelt.

Das hat Entwickler Crystal Dynamics selbst eingeräumt und versprochen, das zu ändern. Und es hat bereits einen Schritt nach vorne gemacht, indem es seine Roadmap für das Spiel detailliert dargelegt hat. Was die Spieler von Marvel’s Avengers in den kommenden Monaten erwarten können, wurde vollständig dargelegt – einige mit Zeitrahmen für die Veröffentlichung, andere mit einem eher vagen „sobald es möglich ist“ Timing.

Vor dem Square Enix-Showcase, bei dem Crystal Dynamics die Roadmap detailliert vorstellte, sprach GameSpot mit Studioleiter Scott Amos und Executive Producer Morgan Gray über die Änderungen am Spiel, die Bedenken der Community und ihre Vision für die Zukunft.

Eines der großen Dinge, nach denen die Spieler gefragt haben, sind Endgame-Inhalte. Wenn man sich alles anschaut, was Sie gezeigt haben und die Roadmap, was gehört für Sie zu den Endgame-Inhalten? Und wann, auf dieser Zeitachse, glauben Sie, wird der Moment sein, an dem wir Leute uns wohlfühlen und sagen können: „Wir haben gute Endspielinhalte.“

Scott Amos: „Das ist eine großartige Frage, denn für uns sind Omega-Level-Bedrohungen sicherlich Endgame-Inhalte, wenn man seinen eigenen anpassbaren HARM-Raum hat, kann man das in diesem Kontext sicherlich als Endgame-Inhalt betrachten. Wenn man sich die Sachen ansieht, die wir hinzufügen, sogar mit den Tachyon-Anomalien, die wir in ihrem Machtbereich erweitern werden, wäre das ein großartiger Grund, zurückzugehen und zu sagen: „Wie ist es mit vier Hulks? Wie ist es mit vier Iron Mans?“ und in der Lage zu sein, verschiedene Dinge auszuprobieren, und man kann mehrere Helden in jedem der Inhalte einsetzen, sobald dieses Ereignis eintritt – es sind nicht nur zwei Tachyonen, sie sind buchstäblich, sobald dieses Ereignis eintritt, kann man vier Helden in allem haben, das man spielt. Wir glauben also, dass dies genau das ist, was wir meinen, wenn wir sagen, dass wir verändern, wie wir machen und was wir machen – all diese Dinge beginnen, uns auf diesen High-End-Inhalt auszurichten, wie du sagst, Late-Game-Inhalte für Leute, die das Maximum erreicht haben. Die Omega-Level-Bedrohungen sind für uns die größten, die wir wie folgt formuliert haben: „Das ist das Zeug, mit dem die Leute zurückkommen und es ausprobieren können.“ „Jetzt kannst du eine Omega-Level-Bedrohung – wenn sie erst einmal draußen ist – mit vier Hulks gleichzeitig spielen. Wir denken: „Oh mein Gott, okay, jetzt können wir das testen, um sicherzustellen, dass es richtig ist, bevor es rauskommt“, aber das ist es wert. Es sind diese Sachen, die wir uns ansehen und sagen: „All diese Teile, die wir explizit für die Leute entwerfen, die seit September gespielt haben, oder für die Leute, die immer wieder zurückkommen und sagen: „Was mache ich als nächstes? Wohin gehe ich?“ Neue Geschichten sind großartig, Kinofilme sind eine zusätzliche Erweiterung des Universums, aber all diese Dinge, wie zum Beispiel der kosmische Würfel mit Monica, der zu einem Schurkensektor gemacht wurde, der tatsächlich auf ein höheres Power-Level skaliert, bedeutet, dass es sich um Inhalte handelt, die man zurückgehen und spielen und wiederholen kann, da wir uns darauf konzentrieren, die Ausrüstung zu verbessern, so dass es diese Bedeutung hat, zu sagen: „Das ist ein benutzerdefiniertes Ereignis, das man zu einer bestimmten Zeit bekämpfen will, um benutzerdefinierte Ressourcen aus dem Kampf zu erhalten.“ Das ist für uns der Zeitpunkt, an dem man zurückgehen und wieder und wieder spielen will, um die besten Sachen zu sammeln. Das ist der Frühling, der Sommer und darüber hinaus, das ist die nächste Roadmap für uns, die sagt: „Ja, wir hören euch. Das ist es, was wir tun müssen, um diese Langzeitspieler zu engagieren, sie zu binden.“

Aus Ihrer Perspektive geht es also darum, darauf aufzubauen, anstatt diesen einen großen Moment zu haben, in dem es heißt: „Hier ist alles.“ Sie legen sozusagen das Fundament, Block für Block, Stück für Stück. Du arbeitest dich vor, um den Leuten diese Erfahrung zu bieten. Kann man das so sagen?

„Das kann man wohl sagen. Ich meine, von unserer Seite aus hätten wir Ihnen das alles gerne schon heute zukommen lassen. Wir spielen dieses Zeug jeden Tag. Deshalb wollten wir es zeigen, anstatt es nur in einem statischen Bild zu sagen, Sie haben es jetzt gesehen. Dieses Zeug ist echt. Die Leute haben es gespielt, und wir sagen, so schnell wie möglich können wir es fertigstellen und stimmen und fertig machen, können Sie es haben. Und wirklich, es ist eine gute Aussage [zu sagen], dass wir nicht alles auf einmal veröffentlicht haben. Wie: „Hier ist alles, viel Glück.“ Es geht darum, die Blöcke zu bauen und sie zu platzieren. Und das sind zum Teil unsere Lehren aus dem Start im September, als wir sagten: „Oh mein Gott, wir müssen diese anderen Dinge besorgen.“ Denn wenn man ein wackeliges Fundament hat, ist es schrecklich. Da wir nun in der Lage sind, auf dem jetzigen Stand aufzubauen, mit unseren zusätzlichen Plattformen, die [mit] PS5 und Xbox Series S|X kommen, haben wir das Gefühl, dass wir eine stabile Basis mit all diesen Dingen haben, auf der wir aufbauen können.“

Das Knifflige für Sie ist, dass Sie einen Plan haben, der sich darauf konzentriert, ein stabiles Fundament zu schaffen, es zu stärken und dann darauf aufzubauen. Aber aus der Perspektive des Publikums ist die Art und Weise, wie es gestartet ist, was nach Ihrer eigenen Aussage nicht so stabil war, ein Defizit, bei dem sie sich seit Monaten nach diesen Inhalten ausgehungert fühlen und, um den Teufel beim Namen zu nennen, was sie hier sehen werden, ist eine Roadmap für die Zukunft, die wie Krümel aussehen wird, wenn sie eine Mahlzeit wollen. Wie gehen Sie mit den Befürchtungen um, dass sie sich nicht zufrieden fühlen werden?

Amos: „Ich denke, wir haben beides. Und ich denke, das macht den Spaß aus. Wir haben jetzt sechs Helden, sieben mit Kate, acht mit Clint, wir haben immer noch einen Haufen Leute, die sich diese Helden angesehen haben, aber sie sind nicht zurückgegangen und haben sich mit einigen der anderen alternativen Helden beschäftigt. Und das war von Anfang an so: „Hey, ihr habt all diese verschiedenen Helden, die ihr spielen könnt, lasst uns sicherstellen, dass wir euch Gründe geben, sie zu spielen und zu genießen. Lasst uns sicherstellen, dass es einen besseren Weg gibt, warum sie sich mächtig anfühlen sollten, wie man mit ihnen in den verschiedenen Inhaltsarten, die man mit ihnen spielen kann, experimentieren kann.“ Und sogar das Beispiel mit Black Widow, das sich auf das Red-Room-Event konzentriert und sagt: „Lasst uns sicherstellen, dass wir einen Helden präsentieren und sagen: ‚Hey, hier gibt es etwas Cooles, das es wert ist, dass du es spielst‘, und die Leute tatsächlich dazu bringen, das zu spielen.“ So wie, okay, ich schaue mir dieses Black Widow-Ding an und dann so: „Oh mein Gott, hier gibt es einen ganzen Haufen von Charakteren und Spielen, die ich vielleicht noch nicht angefasst habe.“ „Und es gibt Leute, die das getan haben, sie haben nur einen oder zwei der Helden hervorgehoben. Und für uns sind es die Avengers, richtig? Wir lieben die Tatsache, dass man seinen Helden hat, den man ausreizen will und es gibt Dinge, die man tun kann. Und hier geht es uns darum, dass wir ihnen diese Dinge und diese Ausreden geben, einschließlich des Fortschrittskrams, indem wir es von der maximalen Heldenstufe aus betrachten und sagen: „Ja, es wird eine Erhöhung der Heldenstufe geben.“ Das wird im Zeitrahmen von Wakanda kommen, aber wenn wir es jetzt schon betrachten, wollen wir sicherstellen, dass es einen Grund für dich gibt, deinen Mainline-Helden zu nehmen und ihn weiter zu spielen, weil es neue Dinge gibt, die du tun und freischalten und innerhalb dieses Helden anpassen kannst, diese Art von übertriebener Maximalprogression, dass die Leute, wenn sie ihn in die Hände bekommen, sagen werden: „Okay, das ist gut. Das ist etwas für mich zu tun.“

„Sie sagen, eine Mahlzeit, ich sage, dass wir eine Mainline-Geschichte gehabt haben. Wir haben Tonnen von Kriegsgebieten. Wir haben Leute gesehen, die noch nicht einmal die Mission „Scientist Supreme“ beendet haben. Das ist die erste große Sache, die man tun muss, wenn man in die Avenger’s Initiative einsteigt, nachdem der Zusammenbau abgeschlossen ist. Das ist eine riesige Mission, die tonnenweise neue Inhalte auf dem Kriegstisch freischaltet. Wenn Sie das nicht gespielt haben, gibt es Inhalte, die Sie einfach verpassen, die Sie noch nicht gesehen haben. Wie komme ich zu einem Tresor und wie starte ich diese Fraktionsmissionen? Oh mein Gott, wir müssen besser darin werden, die Leute aufzuklären, wie: „Das sind die Sachen, die du verpasst, die aktive Spieler im Moment noch nicht einmal gefunden haben.“ Ich glaube, es gibt dort mehr Inhalt, als sie wissen, weil sie in einer schlecht kommunizierten Hülle von uns stecken geblieben sind. Wie: „Okay. Das haben wir erledigt. Ich kann mich nicht um diese Mission kümmern.“ Nein, wenn man diese Mission macht, eröffnet sie einem Welten von Dingen, die man jagen kann. Wie entschlüsselt man einen Tresor? Was bedeutet überhaupt ein Tresor?“ „Als Adam also über Kommunikation und PR sprach und wir darüber sprachen, transparent zu sein, ist das auch ein Teil unseres Problems. Dass es Dinge gibt, die ich neulich Adam gegenüber erwähnt hatte. Wie zum Beispiel, dass es Dinge im Spiel gibt, die wir nicht gut kommuniziert haben. Wenn man zum Beispiel den Schnellkampf benutzt und einen zufälligen Helden benutzt, bekommt man einen 10%igen XP-Boost. Das haben wir nie bekannt gegeben. Wir haben das den Spielern im Spiel nie gesagt. Wie, Alter, wie dumm müssen wir sein, um zu sagen: „Warte, das ist eine gute Sache, die wir bekannt machen müssen.“ Und so ist es einfach die Transparenz und die Möglichkeit zu sagen, es gibt Dinge für Leute, die sich mit High-End-Inhalten beschäftigen wollen und sich selbst herausfordern wollen und was sie tun können, um sich selbst herauszufordern, damit sie das Gefühl haben, dass es ihre Zeit wert ist. Das ist etwas, worüber Morgan, ich und Adam viel gesprochen haben, wie können wir die wöchentliche Kommunikation ändern und sicherstellen, dass die Leute wissen, warte, es gibt Dinge. Sie, sie sehen es nur nicht, weil wir es im Spiel nicht gut genug kommuniziert haben. Richtig.“

Die Sache mit der Community ist, dass sie nach diesen großen Heftklammern in diesen Arten von Spielen suchen, und eine davon ist zum Beispiel der Raid. Jeder wartet auf einen Schlachtzug, und wir hatten [Streamer Fran Mirabella], der versehentlich stolperte und in einen fiel. Ich schätze, die Frage von allen wird sein, wann wird dieses Zeug einfach da sein und für sie verfügbar sein? Was die Kommunikation angeht, so haben die Leute es gefunden, und es scheint, als ob von Ihrer Seite aus so getan wurde, als ob es nicht existierte. Keiner hat wirklich darüber geredet.

Morgan Gray: „Um schnell auf diesen einen im Besonderen einzugehen, nur weil das dem Entwicklungsteam wirklich am Herzen liegt, haben wir verschiedene unpräzise öffentliche Ausdrücke verwendet, aber wir sagen gerne, der erste High-End- oder Hardcore-Inhalt für die fähigsten, die fleißigsten Spieler-Crafter und Teams sind die Omegas. Wir wollen das eigentlich nicht unbedingt als Raid bezeichnen, denn wir haben Ambitionen, die weit über das hinausgehen, was die Omegas für das höchste aller High-Ends wollen. Aber wir sehen, dass wir sowohl in Bezug auf die Community darauf aufbauen, als auch in Bezug auf die Designs und die Dinge, die wir dort haben wollen.“ „Wann immer jemand „High-End-Content“ verwendet, ist das Synonym eindeutig „Raid“. Das ist wie Kleenex für Taschentuch. Es wird einfach Hand in Hand gehen. Aber unser erster Ansatz mit den Omegas war: Lasst uns den ersten herausfordernden Inhalt erschaffen, der Multiplayer verlangt, der eine gewisse Kompetenz des Spielers mit dem Charakter verlangt, der intelligente Builds verlangt. Aber eigentlich wollen wir das nicht Schlachtzug nennen, denn unsere Ambitionen, wohin wir mit koordinierten High-End-Inhalten gehen wollen, gehen weit darüber hinaus. Auch hier ist die Frage, nun, was sind diese Ambitionen und wann? Das soll heute nicht beantwortet werden, aber ich wollte das nur mal anmerken.“ „Ein Teil davon ist unser Fortschritt, dass wir versuchen, Inhalte über alle Bänder hinweg anzubieten, denn wir haben Spieler mit engagierten Hauptcharakteren, die das Maximum erreicht haben und High-End-Inhalte wollen. Einige dieser Spieler mit engagierten Hauptcharakteren probieren andere Helden für ihren Stil aus, das ist also aufregend. Wir haben Leute, die an Bord kommen. Wir versuchen also wirklich, an Inhalten zu arbeiten, die die Spieler in allen Aspekten ihres Lebens, ihres Ökosystems oder ihrer Entwicklung vom Anfang bis zum Ende ansprechen, und wir versuchen sicherzustellen, dass wir all diese Juckreizfaktoren so weit wie möglich gleichzeitig kratzen.“ „Das hier liegt mir sehr am Herzen, die Omegas sind das erste, von dem wir sagen, dass man wirklich gut im Spiel und engagiert sein muss, aber ich habe das Gefühl, dass wir ihnen in der Community einen schlechten Dienst erweisen, wenn wir sie als Raid bezeichnen, denn unsere Ambitionen sind viel höher, was den höchsten Hardcore-Inhalt angeht. Ich kann Ihnen sagen, dass die Spieler das noch nicht gefunden haben, weil es noch nicht in einer herunterladbaren oder raubkopierbaren Form existiert, die entdeckt werden kann.“

Es erfordert also ein gewisses Umdenken, die traditionellen Etiketten für diese Art von Zeug müssen von der Community neu angepasst werden.

Gray: „Ja. Ich meine, ja. Ja. Es ist nur so, dass die Bezeichnung „Schlachtzug“ für den aktuell härtesten Inhalt wahrscheinlich nicht mehr ganz zutreffend ist, wenn man bedenkt, wo manche Leute angekommen sind. Diese Schlachtzüge, die jetzt in den Köpfen der Leute legendär sind, was das Engagement, die Fragen, die Komplikationen, das Verständnis und all diese Dinge angeht, die dazugehören. Wir haben einige große Ambitionen, wie wir unsere extremsten Inhalte auf der Roadmap nutzen wollen.“

Eines der Dinge, über die ihr mehrfach gesprochen habt, und die ich besser verstehen möchte, ist die Arbeit daran, dass sich die Spieler mächtig fühlen. Ich kann die Frage also am besten stellen, indem ich darstelle, womit ich zu kämpfen habe, nämlich dass ich eine maxed out Kamala habe, ich habe einen maxed out Hulk, und dann springe ich in eine Mission und stürze mich immer noch irgendwie auf Gegner, die Hulk in Sekunden ausweiden sollte. Ist das etwas, das Sie ansprechen, oder meinen Sie, dass die Kraftstufen auf unterschiedliche Weise angesprochen werden?

Gray: „Sicher. Ja. Es gibt also mehrere Dinge, die eine Rolle spielen, ich denke, wenn es okay ist, kann ich Ihre Frage in mehreren Teilen beantworten. Ich schätze, die erste Sache, die ich ansprechen möchte, ist, dass unser erstes Ziel für die Stärkung der Helden darin besteht, sicherzustellen, dass wir beim Start, wenn man das erste Mal spielt, bessere Abstimmungen vornehmen, um diese heroische Fantasie zu treffen. Wir haben das Gefühl, dass wir ein bisschen zu geizig sind, was die größte Hoffnung angeht, und wir versuchen sicherzustellen, dass einfach standardmäßig dein Verhältnis zu den Feinden in Bezug auf den Schadensoutput oder was auch immer ein bisschen mehr zu deinen Gunsten ist. Und dann, wenn man mehr Fertigkeiten und was auch immer kauft, wird man natürlich stärker. An welchem Punkt wischt dein Held den Boden mit den Feinden auf? Es wird ein bisschen kompliziert, weil wir Missionstypen haben, die auf dich zugeschnitten sind, und wir haben Missionen, die über dich kommen. Für jede Mission, die über dir kommt, wirst du also immer noch gegen Feinde kämpfen, die, auch wenn es Feinde sind, die du schon mal gesehen hast, statistisch gesehen besser sind als du.“ „Bei Missionen, die für Sie skalieren, was hoffentlich nicht Ihr Standardfall ist, aber ich gehe davon aus, dass es so sein könnte, ist das eines dieser Dinge, bei denen ich denke, dass die Verwendung von Ausrüstung und die Perks und die Attribute ins Spiel kommen. Denn einige Leute haben auch, das haben Sie wahrscheinlich online gesehen, das „Schau mir zu, wie ich einen Boss in drei Schlägen schmelze“ gemacht. Also haben einige Leute das gefunden, wo wir das gefunden haben. Ich denke, um auf Scotts Punkt einzugehen, in Bezug darauf, wie das Spiel sich selbst vermarktet, die Build-Effizienz, die Verwendung von Ausrüstung und bestimmte Inhaltstypen, um deine Charaktere mehr zu optimieren, macht nicht seinen besten Job. Wir sprechen sogar direkt mit der Community darüber, wie wir das machen, aus unseren eigenen Worten heraus, aber nur damit das Spiel das deutlich macht, denke ich, dass wir einen besseren Job machen können, um die Wege zu zeigen, auf denen man diese obszöne Macht erreicht. Denn ein hochstufiger Hulk, ein hochstufiger Held mit allen freigeschalteten Fertigkeiten und einer hohen Kraftstufe sollte im Grunde genommen den Boden mit den meisten einfachen Gegnern aufwischen, mehr als das.“ „Am Ende des Tages liegt die Balance im Auge des Betrachters. Ich will also nicht sagen, dass wir alle Balanceprobleme gelöst haben, aber wir hören definitiv zwei Seiten der Medaille. Diejenigen, die sagen: „Ich möchte das Gesicht besser schlagen, als ich es bisher getan habe“, und dann diejenigen, die sagen: „Sieh dir das an, Reddit. Zwei quadratische Knöpfe und ein Dreieck, fertig. Wo ist meine Herausforderung?“ Das ist nur, um es in den Kontext zu setzen, ist, wo wir schauen. Und dann gibt es auch noch andere Dinge, die ins Spiel kommen, ob es nun Online-Matchmaking oder was auch immer ist, welche Art von Mission und welches Powerlevel.“ „Aber jedes Mal, wenn wir Feedback hören, dass Leute sagen: „Ich verbringe Zeit und mein Charakter fühlt sich nicht wie ein Superheld an.“ Ich meine, um ganz offen zu sein, das ist die Art von Sh-t, die wie, drück den roten Knopf, stopp alles, das ist ein Problem zu lösen, weil unser Spiel ist über Superhelden zu sein und das Gefühl heroisch und den Feind zu schlagen, aber auch das Gefühl belohnt und mit einer lohnenden Herausforderung. Wir wollen immer sicherstellen, dass wir diese Balance absolut richtig hinbekommen. Deshalb achten wir darauf, sowohl mit Kommentaren als auch mit tatsächlichen Analysen jeden Tag in der Woche. Wir versuchen sicherzustellen, dass die Leute sich heldenhaft fühlen.“

Zum Schluss: Free-to-Play, gibt es das nun oder nicht?