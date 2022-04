Marvel’s Avengers: Jane Foster ist nächste spielbare Heldin, Vorschau auf Mai-Update

Jane Foster: The Mighty Thor wird die nächste spielbare Superheldin in Marvel’s Avengers sein und es gibt eine Vorschau auf das Update im Mai.

Crystal Dynamics plant im Mai die Veröffentlichung von Update 2.4 für das Superhelden-Actionspiel Marvel’s Avengers.

Mit dem Update will man sich vor allem auf die Verbesserung des Spielsystems konzentrieren, wobei der Schwerpunkt auf Ingame-Events liegt.

Die bisherigen Events und die Avengers-Initiative wurden bereits im rotierenden Kalender aufgenommen. Diese Ereignisse für Spieler abwechslungsreich und interessant zu gestalten, ist das Ziel des Teams.

Diese Komponenten werden daher überarbeitet:

Um jedes Ereignis einzigartiger und spielenswerter zu machen, verbessern und diversifizieren die Entwickler die Belohnungen für die verschiedenen Ereignisse, wobei jedes Ereignis nun Ausrüstung aus verschiedenen Sets belohnt.

Hinzufügen von Einheiten-Belohnungen zu einer größeren Vielfalt von Event-Missionen, um noch mehr Möglichkeiten zu bieten, Lieferungen und kosmetische Händler-Outfits zu verdienen.

Hinzufügen von Belohnungen für Ausrüstungsgegenstände höherer Machtstufen zu Meta-Zielen, um einen weiteren Weg zum Ausrüsten zu schaffen, der über das Soft-Cap für Drops für Inhalte, die keine Raid-/Omega-Level-Bedrohung darstellen, hinausgeht.

Meta-Ziele gewähren Belohnungen für die gesamte infrage kommende Mannschaft, nicht nur für einen einzelnen Helden, sodass ihr euer Team aufrüsten könnt, während ihr euren Lieblingshelden spielt.

Darüber hinaus verriet man, dass mit Update 2.5, für das es noch keinen Termin gibt, Jane Foster: The Mighty Thor als nächste Heldin ins Spiel eingeführt wird. Bei der Figur will man sich in erster Linie an den Identitäten aus den Comics orientieren.

Dazu heißt es von den Entwicklern:

„Als eine weitere Trägerin des Mjolnir werden ihre Fähigkeiten viele Gemeinsamkeiten mit denen des Odinsons aufweisen, aber sie wird auch Elemente haben, die eindeutig auf Jane zutreffen.“

Jane Foster wird mit Update 2.5 auf allen Plattformen verfügbar sein.