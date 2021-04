Marvel’s Avengers: Marvel Cinematic Universe-Outfits geleakt

Offiziell hat Crystal Dynamics neue Skins aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) für das Superhelden-Actionspiel Marvel’s Avengers für eine Veröffentlichung im Frühling angekündigt.

Und während wir auf einen genauen Termin diesbezüglich warten, wurden einige MCU-Skins schon geleakt.

Der Twitter-User Miller veröffentlichte den Leak und zeigte einige Bilder. Zu sehen ist etwa ein Outfit von Black Widows aus Endgame sowie zu den Helden Hulk und Captain America.

Bereits bestätigt wurde, dass diese Skins bzw. Outfits nur mit Mikrotransaktionen zu erhalten sind. Ihr müsst also echtes Geld aufgeben, um die alternativen Kostüme zu erhalten.

Unreleased Avengers Endgame Black Widow suit coming to Marvel's Avengers. Please keep in mind that the hair inaccuracy may be a byproduct of the glitch that allowed this to be discovered. pic.twitter.com/hWg8sHF62X — Miller (@mmmmmmmmiller) April 25, 2021

Unreleased MCU Captain America suit coming to Marvel's Avengers. (Thank you to the source of these pictures who wishes to remain anonymous.) pic.twitter.com/ZVYosj3rdH — Miller (@mmmmmmmmiller) April 25, 2021

Full disclosure: I have absolutely no idea why 3 (plus?) MCU skins were pushed with 1.6 when surely 1.6.1 is coming before all of these will release. Lot of questions. But anyways, uh… Endgame Ronin and Captain America, I guess. ¯_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/ZPnXjf1c5S — Miller (@mmmmmmmmiller) April 25, 2021