Marvel’s Avengers: Marvel Cinematic Universe Skins nur mit Mikrotransaktionen

Crystal Dynamics und Square Enix haben vor kurzem erst die Content-Roadmap für Marvel’s Avengers vorgestellt. Jetzt kam heraus, dass die Skins, die man im Spiel erhalten kann, nicht gratis sein werden.

Es handelt sich genauer gesagt um die Marvel Cinematic Universe Skins. Auf Twitter gab der Entwickler an, dass die Skins, die von den Helden des MCU inspiriert sind, nur auf dem Marketplace gegen Echtgeld kaufbar sind.

To clarify, the outfits inspired by the Marvel Cinematic Universe will be available exclusively in the Marketplace for purchase with credits.

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) March 30, 2021