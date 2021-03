Marvel’s Avengers: Nächstes Update bringt Hawkeye, XP-Erhöhung und mehr

Marvel’s Avengers wird diesen Monat ein umfangreiches Update erhalten, welches den neuen Charakter Hawkeye, native 4K-Unterstützung für Xbox Series X und PlayStation 5 sowie 1440p für Xbox Series S beinhaltet. Obendrein wird es noch einige Fehlerbehebungen und Anpassungen geben.

So werden die für den Levelaufstieg benötigten XP ab Level 25 erhöht und steigen nun kontinuierlich pro Level an. Zuvor erforderte jeder Aufstieg dieselbe Menge XP, was den Entwicklern zufolge teilweise zu Problemen mit zu schnellem Fortschritt führte.

Betroffen von der Neuerung ist ausschließlich das Charakter-Level und nicht das Power-Level. Wer bereits Level 50 erreicht hat, behält seinen Fortschritt.

Zudem wird ein Fehler behoben, der es ermöglichte Spieler-Charaktere mithilfe von mehreren hochstufigen Charakteren schneller aufzuleveln.

Auch das Kosmetika-System des Heldenspiels wird eine grundlegende Überarbeitung erhalten. Aktuell können viele der Items nur per Zufall in Tresoren oder Chastitys Laden freigeschaltet werden.

Zukünftig sollen Spieler die Gegenstände auswählen können und nicht mehr auf den Zufall angewiesen sein. Zur Einleitung dieser Umstrukturierung werden alle Zufalls-Drops von kosmetischen Gegenständen vorläufig deaktiviert. Bereits freigeschaltete Objekte bleiben den Spielern erhalten. Dazu wurde ein neuer Next-Gen-Trailer veröffentlicht.