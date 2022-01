Marvel’s Avengers: Rush-Prioritätsmissionen und doppelte EP verfügbar

Im Superhelden-Actionspiel Marvel’s Avengers sind die Rush-Prioritätsmissionen zurückgekehrt.

Noch bis zum 27. Januar gewähren euch diese Prioritätsmissionen Exotics als Belohnung. Dabei ist zu beachten, dass ihr nur ein Exotic pro Tag und Account erhalten könnt.

Außerdem sind an diesem Wochenende doppelte Erfahrungspunkte für eure Helden angesagt. Das doppelte-EP-Wochenende läuft bis zum 17. Januar.

Marvel’s Avengers ist derzeit mit einem Rabatt versehen und für 19,99 Euro statt 49,99 Euro erhältlich. Es ist zudem im Xbox Game Pass enthalten.

Priority Mission Rush is back from January 13 to January 27! 🏃

Priority Missions, which grant an Exotic, will be able to be completed 7 days a week during this time period. No better time to try for that Exotic you always wanted. pic.twitter.com/G5Z2rsZMlw

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) January 12, 2022