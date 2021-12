Marvel’s Avengers: She-Hulk indirekt durch Synchronsprecherin bestätigt

Wie der Gaming-Insider @mmmmmmmmiller auf Twitter berichtet, werden Spieler von Marvel’s Avengers in naher Zukunft als She-Hulk auf Verbrecherjagd gehen können. Gesprochen werden soll die muskelbepackte Heldin von Synchronsprecherin Krizia Bajos.

Bajos, welche diverse Synchronsprecherrollen in hochkarätigen Videospielen wie Halo Infinite, Far Cry 6, Cyberpunk 2077 oder Psychonauts 2 vorweisen kann, antwortete ihrerseits per Tweet mit einem grünen Herz, was den Leak indirekt bestätigt. Mittlerweile ist ihr Tweet allerdings nicht mehr verfügbar.

Krizia Bajos will be playing Jennifer Walters aka She-Hulk when she appears in Marvel's Avengers pic.twitter.com/u5yinWl8vT — Miller (@mmmmmmmmiller) December 30, 2021