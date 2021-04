Marvel’s Avengers: Termin und Details zum Tachyonen-Anomalie-Event

Nächste Woche startet das Tachyonen-Anomalie-Event in Marvel’s Avengers, in dem sogar ein neues Feature enthalten ist.

Auf der aktuellen Roadmap zu Marvel’s Avengers war es bereits zu sehen. Jetzt nannte Crystal Dynamics mit dem 22. April den Start des Tachyonen-Anomalie-Events.

Das Event läuft bis zum 3. Mai 2021 und bietet verschiedene Aktivitäten, die, wie soll es auch anders sein, etwas mit Tachyonenrissen zu tun haben.

Mit Beginn des Events erlaubt der Entwickler in den Einsatztrupps auch erstmals die mehrfache Wahl desselben Helden. Ihr könnt also beispielsweise viermal mit Hulk in den Kampf ziehen. Über die Spielersuche ist das ebenfalls möglich.

Es wird während dieser zwei Wochen eine wöchentliche Missionsreihe mit Schwarmintelligenz-Set-Ausrüstung als Belohnung sowie tägliche Missionen geben, für die ihr Prioritäts-Setausrüstung für hochstufige Helden erhaltet.

Weiterhin lockt das Event mit animierten Zeitangriff-Namensschildern. So erhaltet ihr etwa für den Abschluss der wöchentlichen Missionsreihe ein auf jeden Helden anwendbares animiertes Team-Namensschild.

Zusätzlich gibt es auch für einige spezifische Helden animierte Schilder:

22.–29. April – Thor, Hawkeye, Black Widow, Hulk

29. April – 6. Mai – Iron Man, Captain America, Ms. Marvel, Kate Bishop

Bei den Tachyonen-Missionen stellen sich Spieler neben den normalen auch auf solche ein, die für die Kraftstufen 1 bis 100 ausgelegt sind. Dort rotieren die Missionen mit verschiedenen Belohnungen.

Mit „Und wir sind zurück.“ wurde schließlich eine neue Tachyonenmission hinzugefügt.