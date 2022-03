Marvel’s Avengers: Update 2.3 erscheint heute

Eigentlich sollte Update 2.3 für Marvel’s Avengers bereits am 24. März erscheinen und das Superheldenspiel mit einigen grundlegenden Verbesserungen versorgen.

Insbesondere der Kriegstisch und die Verfügbarkeit der Missionen werden einer Überarbeitung unterzogen, um die allgemeine Benutzererfahrung zu verbessern.

Kurz vor der geplanten Veröffentlichung meldeten sich die Entwickler zu Wort und gaben die kurzfristige Verschiebung des Updates auf unbestimmte Zeit bekannt. Als Grund wurde mehr benötigte Zeit für Feineinstellungen und das Missions-Onboarding genannt.

Fünf Tage nach der Verschiebung ist es nun so weit und Update 2.3 für Marvel’s Avengers erscheint im Verlauf des heutigen Tages. Was Spieler des Superhelden-Titels von Update 2.3 erwartet dürfen, erfahrt ihr in dieser Meldung.