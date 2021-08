Marvel’s Avengers: Weitere Details zu Krieg um Wakanda und Endgame Edition

Square Enix freut sich bekannt zu gegeben, dass die Marvel’s Avengers-Erweiterung Black Panther Krieg um Wakanda für alle Besitzer des Hauptspiels als kostenloses Update bereits verfügbar ist.

Neben Black Panther, dem neuen, spielbaren Superhelden, enthält die Erweiterung Krieg um Wakanda auch zwei neue Schurken, einen brandneuen Schauplatz zum Erkunden, neue Gegner, den Außenposten und Hauptstadt von Wakanda “Birnin Zana”, neue Abwurfzonen- und Bedrohungssektor-Missionen für Singleplayer, Multiplayer, ein überabeitetes User Interface und mehr. So viele neue Inhalte wurden seit dem Start von Marvel’s Avengers noch nie hinzugefügt.

Der Story-Trailer zu Black Panther – Krieg um Wakanda steht hier bereit:

“Die Erweiterung Krieg um Wakanda ist unser bislang größtes und bestes Update für Marvel’s Avengers”, erläutert Scot Amos, Co-Head of Studio bei Crystal Dynamics. “Wir sind stolz darauf, diese neuen Inhalte allen, die das Spiel besitzen, kostenlos zur Verfügung stellen zu können. Zusammen mit den seit dem Start hinzugefügten neuen Features und Verbesserungen gab es noch nie einen besseren Zeitpunkt, Marvel’s Avengers zu spielen.”

Ein Marvel’s Avengers WARTABLE, der sich ausschließlich mit Krieg um Wakanda beschäftigte, feierte (wie wir bereits berichtet haben) am 16. August im Rahmen der Startfeier seine Premiere und bot einen ausführlichen Einblick in das, was die Spieler von Krieg um Wakanda erwarten können.

Der Marvel’s Avengers-WARTABLE für die Erweiterung Krieg um Wakanda steht hier bereit:

Krieg um Wakanda erweitert ein Spiel, das bereits randvoll mit Inhalten ist. Es erzählt die Story weiter, die zum Start mit der “Zusammenführung”-Kampagne begonnen und seitdem im Rahmen der Avengers-Initiative kontinuierlich fortgesetzt wurde. Marvel’s Avengers bietet jetzt mehrere Kampagnen, neun spielbare Helden und Unmengen von Multiplayer-Koop-Action für bis zu vier Spieler.

Marvel’s Avengers: Endgame Edition: Square Enix gibt außerdem bekannt, dass ab sofort eine neue, rein digitale Version des Spiels erhältlich ist. Die Marvel’s Avengers: Endgame Edition bietet sofortigen Zugang zu allen bisher veröffentlichten, kostenlosen Inhalten für Marvel’s Avengers sowie acht Gratis-Bonus-Outfits, darunter einige, die von Marvel Studios’ Avengers: Endgame inspiriert wurden.

Über Marvel’s Avengers-Erweiterung: Black Panther – Krieg um Wakanda: Die Story der kostenlosen Erweiterung Krieg um Wakanda dreht sich um König T’Challa, den Black Panther, Beschützer und derzeitiger Herrscher von Wakanda. Von einem Verrat und der daraus resultierenden Tragödie aus der Bahn geworfen, hat T’Challa große Probleme damit, seine Aufgaben jemandem anderen anzuvertrauen – sogar seiner Schwester Shuri. Gleichzeitig muss er denjenigen entgegentreten, die Wakanda schaden wollen. Als die Truppen des Erzschurken Klaue die Sicherheit von Wakanda bedrohen, muss sich T’Challa ihnen stellen, um alles und jeden zu verteidigen, der ihm wichtig ist.

Spieler erleben die Story und zusätzliche Missionen in der laufenden Avengers-Initiative im üppigen Dschungel von Wakanda, einem völlig neuen Schauplatz und dem einzigen Ort der Welt, an dem Vibranium vorkommt. Außerdem erkunden sie den Königspalast, der sich über Birnin Zana, der “Goldenen Stadt”, erhebt – ein neuer Außenposten, der Shuris Labor, Zawavaris (Black Panthers spiritueller Führer) Gemächer und den Besprechungsraum von Wakanda enthält.