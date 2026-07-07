Marvel’s Blade: Arkane Lyon: Microsoft prüft Zukunft des Studios nach interner Verzögerung des Spiels

Xbox überprüft im Rahmen der laufenden Umstrukturierungen die Zukunft von Arkane Lyon, nachdem es interne Verzögerungen und Budgetüberschreitungen beim Projekt Marvel’s Blade gegeben haben soll.

Laut dem Bericht von Brancheninsider Tom Warren ist das Projekt intern deutlich hinter dem Zeitplan zurückgefallen und hat dabei höhere Kosten verursacht als ursprünglich vorgesehen. Infolge dieser Entwicklung wird nun die strategische Ausrichtung des Studios neu bewertet.

Xbox-CEO Asha Sharma bestätigte, dass in Frankreich bereits ein offizieller Konsultationsprozess gestartet wurde. Dieser soll mögliche strategische Optionen für das Studio prüfen, einschließlich struktureller Veränderungen oder potenzieller Verkäufe.

Der Prozess wird voraussichtlich mehrere Monate dauern, bevor eine endgültige Entscheidung über die Zukunft von Arkane Lyon getroffen wird. Damit bleibt die Situation für das Studio vorerst offen, während Microsoft seine First-Party-Struktur weiter anpasst.

Die Entwicklung ist Teil einer breiteren Neuausrichtung innerhalb von Xbox, bei der Ressourcen stärker auf priorisierte Projekte konzentriert werden sollen.