Marvel’s Blade: Arkane macht einen hervorragenden Job – Todd Howard

Todd Howard attestiert Arkane Lyon in Bezug auf die Entwicklung von Marvel’s Blade einen hervorragenden Job.

Ende 2023 enthüllte Bethesda das von Arkane Lyon entwickelte Third-Person-Singleplayer-Actionspiel Marvel’s Blade. Die Vorfreude der Superhelden-Fans war geweckt, doch anschließend wurde es lange ruhig um das Projekt.

Zuletzt sorgten später korrigierte Aussagen um eine mögliche Einstellung der Entwicklungsarbeiten für Verwirrung. Kurze Zeit später bestätigte ein Arkane-Mitarbeiter, dass man weiterhin an Marvel’s Blade arbeite.

Das Ganze wurde jetzt nochmals von Bethesdas Todd Howard untermauert, der Entwickler Arkane gegenüber Entertainment Weekly attestiert, einen hervorragenden Job zu machen:

„Ich darf noch nicht verraten, wann [wir mehr sehen werden], aber ich habe erst gestern [am 21. Mai] einiges davon gesehen, und die Leute bei Arkane leisten wirklich hervorragende Arbeit.“