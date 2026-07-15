Marvel’s Blade: Arkane Studios erhielt Budget von über 94 Millionen Euro

Marvel’s Blade von Arkane Studios wurde mit einem Budget von über 94 Millionen Euro geplant.

Das kommende Marvel’s Blade von Arkane Studios wurde offenbar mit einem Budget von mehr als 94 Millionen Euro genehmigt. Die Angaben stammen aus veröffentlichten Informationen zur Finanzierung des Projekts und beziehen sich auf Ausgaben in Frankreich zwischen 2023 und 2026.

Laut den vorliegenden Daten wurde für Arkane Studios im Jahr 2023 ein Budget von über 94 Millionen Euro bewilligt. Davon sollen rund 91 Millionen Euro an Ausgaben in Frankreich während des Entwicklungszeitraums vorgesehen sein.

Sollte Marvel’s Blade mit diesem geplanten Umfang veröffentlicht werden, dürfte das tatsächliche Gesamtbudget aufgrund zusätzlicher Kosten wie Marketing, weltweiter Entwicklung und weiterer Produktionsaufwendungen deutlich über der Marke von 100 Millionen US-Dollar liegen.

Das Spiel entsteht bei Arkane Lyon, dem Studio hinter Titeln wie Dishonored und Deathloop, und basiert auf der bekannten Marvel-Figur Blade. Konkrete Details zum Veröffentlichungsdatum oder weiteren Gameplay-Informationen wurden bislang nicht genannt.

Die hohen Entwicklungskosten spiegeln den aktuellen Trend in der AAA-Spielebranche wider, in der große Produktionen zunehmend mit Budgets im dreistelligen Millionenbereich umgesetzt werden.