Marvel’s Blade: Entwickler versprechen ein „besonderes Spiel“

Team gibt alles: Arkane Lyon arbeitet mit Hochdruck an Marvel’s Blade – Erwartungen sollen übertroffen werden.

Arkane Lyon hat bestätigt, dass die Entwicklung des kommenden Action‑Adventures Marvel’s Blade intensiv voranschreitet und das gesamte Team mit großem Einsatz an dem Projekt arbeitet.

Die Entwickler betonen, dass jeder im Studio stolz auf die bisherigen Fortschritte ist und sich gegenseitig übertrifft, um ein Spiel zu schaffen, das den hohen Qualitätsansprüchen des Studios gerecht wird. Ihr werdet gebeten, Geduld zu haben, da Marvel’s Blade ein besonderes Spiel werden soll, das sowohl die internen Standards als auch die Erwartungen der Community erfüllen soll.

Die Aussage unterstreicht, dass Arkane Lyon großen Wert auf Detailarbeit, Gameplay‑Qualität und atmosphärisches Storytelling legt. Das Studio, bekannt für Titel wie Dishonored und Deathloop, möchte mit Marvel’s Blade ein herausragendes Spielerlebnis schaffen, das sich durch starke Charaktere, intensive Action und eine hochwertige Präsentation auszeichnet. Die Entwickler versichern, dass sie alles daransetzen, ein Spiel zu liefern, das den Spielern ein außergewöhnliches Erlebnis bietet.

Quelle
  Phex83 | 25.12.2025 - 18:05 Uhr

    Mittlerweile wurde ich mir wünschen, dass meine Erwartungen nicht übertroffen, sondern einfach nur erfüllt werden…

  Robilein | 25.12.2025 - 18:06 Uhr

    Bei Arkane mache ich mir gar keine Sorgen. Die werden wieder einen Kracher liefern🙂

    Bin gespannt was sie aus dem Blade Universum machen.

  Nibelungen86 | 25.12.2025 - 18:13 Uhr

    Hoffentlich, wir haben endlich ein gutes Vampir Spiel verdient, Redfall war Ok.
    Das traue ich ihnen ohne Bedenken zu.

  Bensche | 25.12.2025 - 18:23 Uhr

    Blade ist schon ne sehr coole. 😎 Da steckt auf jeden Fall Potenzial drin.

