Marvel’s Blade: Release-Zeitraum & Produktionsstatus

Gastbeitrag von Patrick C. alias khromb

Marvel’s Blade wurde im Dezember 2023 bei den Game Awards weltweit mit einem kurzen Teaser durch Arkane Lyon und Marvel Games enthüllt.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Spiel noch in einem frühen Produktionsstadium. Seitdem sind schon fast zwei Jahre vergangen und man könnte meinen, dass es nicht mehr lange dauert, bis das Spiel veröffentlicht wird. Doch wie es aussieht, müssen Spieler noch einige Jahre warten, bis sie als Daywalker in Paris Vampire jagen können.

Release-Zeitraum & Produktionsstatus

Aus den kürzlich erschienenen Jahresfinanzberichten der Arkane Studios geht hervor, dass die Vollproduktion eines großen AAA-Spiels Ende 2024 gestartet wurde, nachdem der Prototyp genehmigt worden war.

Das Projekt befindet sich demnach in einer gesicherten, fortgeschrittenen Entwicklungsphase, jedoch wird Fertigstellungstermin erst im November 2027 erwartet. Weiterhin wird das Projekt exklusiv für die Muttergesellschaft ZeniMax/Microsoft entwickelt.

Das Szenario: Paris unter Vampirherrschaft

Marvel’s Blade spielt in einem unter Quarantäne gestellten Teil von Paris, der von einem übernatürlichen Notfall erschüttert wird.

Vampire sind in der Stadt aufgetaucht, terrorisieren die Bewohner und zwingen die Pariser dazu, sich nachts in ihren Häusern zu verstecken, bis die Sonne aufgeht. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Eric Brooks, dem legendären Daywalker, halb Mensch, halb Vampir, der zwischen der Welt der Lebenden und der Macht der Untoten hin- und hergerissen ist.

Das Spiel ist ein Third-Person-Action-Adventure mit einer originellen Story, das die charakteristische Immersion und Erzählkunst von Arkane Lyon bietet und im Herzen von Paris angesiedelt ist. Es wird in Zusammenarbeit mit Marvel Games entwickelt und nutzt die Unreal Engine.

Was erwartet die Spieler?

Nach der Enthüllung des Blade-Teasers bei den Game Awards 2023 gaben Entwickler von Arkane Lyon in mehreren Interviews und Pressegesprächen erste Einblicke in das Spiel und die Vision hinter dem Projekt.

Marvel’s Blade spielt in einem düsteren, realistisch gestalteten Paris, das die gotische und urbane Vampirjagd-Atmosphäre unterstreicht. Arkane plant, ein unterhaltsames, filmisches Action-Erlebnis mit Arkane-typischem Storytelling und Level-Design zu schaffen. Das gesamte Spiel soll eine erwachsene, reifere Tonalität haben, die zu Blades dunkler Figur passt.

Beim Gameplay liegt der Fokus auf intensive Nahkampf- und Schusswaffen-Kombinationen mit flüssigen, dynamischen Kämpfen. Dazu möchte Arkane seine Erfahrung aus früheren Spielen wie Dishonored und Deathloop nutzen, um eine spielerisch befriedigende Mischung aus Stealth, Action und Fähigkeiten zu bieten. Weiterhin haben die Entwickler eine offene oder halb-offene Welt angedeutet, die zum Erkunden und zu taktischen Vorgehen einlädt.

Blade soll in der Story als klassischer Vampirjäger mit Nuancen dargestellt werden, der mit eigenen inneren Konflikten kämpft. Das Spiel wird das Blade-Universum erweitern, ohne sich an bestehende Filme oder Comics zu binden. Neuentwickelte Charaktere und Fraktionen in der Vampirwelt sollen eine große Rolle spielen. Zusätzlich betonen die Entwickler, dass ihnen Qualität und Atmosphäre wichtiger sind als eine schnelle Veröffentlichung des Spiels.

Ausblick

Marvel’s Blade verspricht ein intensives und atmosphärisch dichtes Third-Person-Action-Adventure zu werden, das Arkane Lyons Storytelling-Stärke mit einer düsteren Vampirjagd in Paris kombiniert.

Besonders hervorzuheben ist dabei der Einsatz der Unreal Engine, die es dem Entwicklerstudio ermöglicht, eine beeindruckende, realistische Spielwelt mit dynamischer Beleuchtung und anspruchsvollen Grafikeffekten zu erschaffen. Dies dürfte die düstere Atmosphäre und die detaillierte Inszenierung von Paris weiter unterstreichen.

Die Vollproduktion begann erst Ende 2024, was im Vergleich zur Ankündigung überraschend spät ist. Dennoch zeigen die bisherigen Einblicke ein ambitioniertes Projekt mit Fokus auf Qualität, Immersion und technischem Fortschritt. Fans von Action, Stealth und dem Blade-Universum können sich auf eine frische, eigenständige Interpretation freuen, exklusiv für Xbox und PC sowie direkt zum Launch im Game Pass.

Wer von euch freut sich auch schon auf Marvel’s Blade?