Marvel’s Blade: Jason Schreier kritisiert Berichterstattung

Aktuell prüft Microsoft wie es mit Entwickler Arkane Lyon weitergehen soll. Zuletzt sollen interne Verzögerungen und Budgetüberschreitungen bei der Entwicklung des Superheldenspiels Marvel’s Blade für Probleme gesorgt haben.

Ein Thema, das für Bloomberg-Reporter Jason Schreier momentan zu viel Platz in der Gaming-Berichterstattung einnimmt. Schließlich sei es heutzutage für große Spiele eher der Normalfall, verzögert zu erscheinen und das Budget zu überschreiten:

„Nur so nebenbei: Ich finde es ein bisschen seltsam, dass ‚Arkanes Blade ist verspätet und hat das Budget überschritten‘ zu einem Dauerthema in den Nachrichten wird, wo sich doch die Gesamtzahl der großen Videospiele, die nicht verspätet waren und das Budget nicht überschritten haben, an einer Hand abzählen lässt.“