Marvel’s Blade: Jason Schreier kritisiert Berichterstattung

Aktuell prüft Microsoft wie es mit Entwickler Arkane Lyon weitergehen soll. Zuletzt sollen interne Verzögerungen und Budgetüberschreitungen bei der Entwicklung des Superheldenspiels Marvel’s Blade für Probleme gesorgt haben.
Ein Thema, das für Bloomberg-Reporter Jason Schreier momentan zu viel Platz in der Gaming-Berichterstattung einnimmt. Schließlich sei es heutzutage für große Spiele eher der Normalfall, verzögert zu erscheinen und das Budget zu überschreiten:
„Nur so nebenbei: Ich finde es ein bisschen seltsam, dass ‚Arkanes Blade ist verspätet und hat das Budget überschritten‘ zu einem Dauerthema in den Nachrichten wird, wo sich doch die Gesamtzahl der großen Videospiele, die nicht verspätet waren und das Budget nicht überschritten haben, an einer Hand abzählen lässt.“
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Da hat er Recht
Naja da Ms gerade Haufenweise Mitarbeiter kündigt und Studios verkauft ist Blade nunmal ein passendes Thema, weil das Budget überschritten ist und Deadlines nicht eingehalten werden konnten.
Somit fragen sich natürlich viele wie es mit dem Studio weitergeht.
Sollte doch klar sein, dass das viele interessiert.
Nö, weil XBOX in den Medien generell schlechter wegkommt im Gegensatz zu Playstation, mit der Disk Berichterstattung wurde seit sehr langer Zeit mal etwas richtig gemacht in der Hinsicht.
Du weist aber schon, wer gerade schlechter wegkommt oder?
Sony hat seit Tagen ne Hatzkampagne gegen sich laufen, während die Kündigungen bei MS kaum groß behandelt werden.
Hätte auch nicht erwartet, dass Sony im Moment wesentlich mehr beschossen wird als MS.😂
Sind sie aber auch grad selber Schuld.
Und warum wird Sony härter beschossen? Weil es die Leute selbst betrifft, was interessiert sie dann das Schicksal anderer, richtig 0,0 da wir in einer Ich Gesellschaft leben, sobald es einen selbst betrifft ist alles andere egal. Das zeigt das die Reaktionen auf Kündigungen nur genutzt werden um Stimmung zu machen
Betrifft sie über Umwege würd ich sagen.
Wenn du ein Studio magst und deren Spiele feierst, mal ein Tango Gameworks mit The Evil Within als Beispiel, dann findest du es schon kacke wenn das Studio geschlossen wird und regst dich drüber auf.
Oder jetzt ein ID Software hab ich mich z.b. auf ein neues Quake gefreut, wieder mit ner starken Kampagne. Jetzt wird da die Hälfte entlassen und man frägt sich ob da sowas noch kommt.
Wo werden die geschlossen?
Denke mal du beziehst dich auf Tango, da ich sonst kein Studio erwähnt habe welches Geschlossen werden würde.
Bei Tango war es ja so, dass man es eigentlich geschlossen hat, bis sich Krafton dann eingemischt hat und meinte sie kaufen es. So wurde es noch gerettet, obwohl die Schließung eigentlich schon beschlossen war.
The Evil Within als Beispiel, dann findest du es schon kacke wenn das Studio geschlossen wird und regst dich drüber auf .
Hier das sind deine Worte 😉
Also darf ich mich nicht drüber aufregen, wenn man ein Studio welches ich mag schließen möchte?
Verstehe deinen Kommentar nicht.
Ja darf man natürlich aber du hast (siehe ☝️) geschrieben das arme Sony härter beschossen wird und böse Microsoft nicht .
Du musst verstehen es wird gerade Umstrukturiert bei der XBOX und nichts wird geschlossen.😉
Es betrifft sie nicht, die Mehrheit denkt so niemals, denn die Schreier sind meistens die Fanboys oder es sind trittbrettfahrer
Ja eine Hatzkampagne von den eigenen Fans.
Weniger von den Medien. Habe irgendwo sogar gelesen, wie „toll“ dir Aktion für die Entwicklung der Sony Aktie war, wobei das tatsächliche Bild einen Wertverlust von -13% innerhalb der letzten 12 Monate zeigt. Daran ist garnichts „toll“.
Auser den Aktionären findet auch keiner toll.
Kein normaldenkender Spieler findet Digital only toll.
Lesen und verstehen, das habe ich bereits geschrieben, dass Sony so behandelt wird, war lange überfällig.
Auch bei der Disk Sache versuchen die Playstation fanboys zb siehe hier alles auf die XBOX zu schieben 😜
Muss leider hier antworten, da oben kein Antwortbutton mehr ist.
Ich habe nirgends wo geschrieben, dass Sony arm ist und MS nicht.
Wo hast du dass den schon wieder her?
Ich hab auch nicht geschrieben, dass MS jetzt gerade Studios schliest, sondern verkauft und bezüglich ID hab ich geschrieben, dass ich es nciht gut finde wenn viele Mitarbeiter gekündigt werden.
Kann es sein, dass du nicht Inhaltlich auf Kommentare eingehen willst, sondern lediglich irgendwas rauslesen willst, was aber gar nicht geschrieben wurde?
Ich finde wie du das jeder einen auf den Deckel bekommen soll der Mist baut 😉 und es ist zur Zeit Sony leider. Microsoft macht alles richtig.
Alles richtig macht keiner mMn.
Es wird zwar stark auf die Studios geachtet und das keine Projekte abgebrochen werden, was löblich ist und immerhin ein guter Punkt ist der für MS spricht.
Aber die Entlassungen sind natürlich trotzdem unschön und das darf MS auch gerne spüren.
Sony keine Frage, Disc aus ist zurecht ein Shitstorm vom feinsten.
Vergessen darf man nicht das Microsoft disk2digital einführt und das ist gut . Die Umstrukturierung ist vielleicht gut für die XBOX die wissen schon warum sie das machen. Ja jede Entlassung ist nicht gut aber wir wissen nicht was da abläuft 😉
Sollen wir jetzt hier Microsoft beschimpfen und steinigen laut deiner Aussage ? Und Sony streicheln 😜 und küssen?
Was hast du denn für komische Vorstellungen?
Scheinst ziemlich Gewaltbereit zu sein und warum willst du jemanden Küssen, der Mist gebaut hat?
Strange Aussage.
Beide bauen Mist und du willst einen Küssen und den anderen Steinigen?
Wie wärs mit beiden einfach sagen, dass sie Mist bauen?
Ist halt zweierlei Maß, XBOX scheint das Lieblingsopfer der Medien zu sein, warum auch immer.
Frag Mal die Playstation fanboys die wissen warum 😉
Verkehrte Welt 🙈…
Da hat er Recht 👍
„Normalfall, verzögert zu erscheinen und das Budget zu überschreiten“
Und genau das ist das Problem aller Probleme….
Genau diese Wahrnehmung ist problematisch. Wird sie dauerhaft verankert, kann sie langfristig zu Effizienzverlusten führen und halt als Normal angesehen werden…
Da sind wir mittlerweile so weit das Spieler mit dem Spruch kommen: lasst ihn Zeit und und und.
Aber nur ganz selten kommt da dann aber auch was gutes raus.
Studios muss man leider wieder Fesseln verpassen, damit sie lernen mit ihrem Budget um zu gehen.
Wer von uns, der im Berufsalltag mit Budgets arbeiten muss, kann es sich leisten, diese in einem solchen Ausmaß zu überschreiten? Ich persönlich kenne niemanden. In nahezu jedem Unternehmen hätte das erhebliche Konsequenzen und würde zu ernsthaftem Ärger führen.
Richtig, das Problem ist aber eher auf Managementebene anzusiedeln, die meisten Manager heutzutage haben eben nur rein theoretische Erfahrung und zwar von dem Mist was sie im Studium beigebracht bekommen und das hat oft mit der Praxis mal so gar nix zu tun
Mir kommt es so vor, als würden viele Spieler gerade bei Studios, die unter dem Dach großer Konzerne wie Microsoft oder Sony stehen, die Verantwortlichen in eine Art Schutzmantel hüllen. Kritik wird häufig mit Verweis auf schwierige Entwicklungsbedingungen oder Managemententscheidungen relativiert. Dabei müssen wir endlich akzeptieren, dass Entwicklungen wie bei Bungie unter Sony oder den zahlreichen eingestellten Projekten bei Microsoft alles andere als unproblematisch sind.
Hier werden über Jahre hinweg enorme Summen investiert, ohne dass das fertige Produkt den Entwicklungsaufwand oder das Budget auch nur annähernd rechtfertigt. Besonders deutlich wird das, wenn man sich vor Augen führt, dass in derselben Konsolengeneration Spiele wie Clair Obscur: Expedition 33 oder Baldur’s Gate 3 erschienen sind. Diese Titel zeigen, dass außergewöhnliche Qualität nicht zwangsläufig jahrelange Entwicklungszeiten und explodierende Budgets voraussetzt.
Natürlich gibt es auch Gegenbeispiele. EA und das letzte Battlefield… Mega Erfolg und trotzdem hat man die Entwickler auf die Straße gesetzt…
Deshalb sollten wir wieder anfangen, differenzierter auf die Spieleindustrie zu blicken. Am Ende zählt nicht nur das Ergebnis, sondern auch, in welchem Verhältnis Entwicklungskosten, Qualität und wirtschaftlicher Ertrag zueinander stehen. Ein Projekt, das Hunderte Millionen verschlingt und dennoch hinter den Erwartungen zurückbleibt, sollte genauso kritisch hinterfragt werden wie ein technisch oder spielerisch schwaches Produkt.
Letztlich tragen wir als Kunden einen Teil dieser Kosten mit. Wenn ein Projekt wie South of Midnight hohe Verluste einfährt, muss dieses Geld irgendwo wieder hereingeholt werden , sei es durch höhere Spielpreise, weniger Risiken bei neuen Projekten oder Einsparungen an anderer Stelle.
Nehmen wir South of Midnight als Beispiel: Wäre das Spiel für 29 Euro erschienen, hätten vermutlich deutlich mehr Spieler einen Kauf in Betracht gezogen. Meiner Meinung nach hätte dieser Preis den gebotenen Umfang und Inhalt deutlich besser widergespiegelt. Stattdessen wurde ein Premiumpreis aufgerufen, der bei vielen Spielern nicht mit dem tatsächlichen Gegenwert übereinstimmte.
Wir sollten aufhören, Studios oder Publisher pauschal zu verteidigen oder zu verurteilen. Entscheidend ist eine differenzierte Betrachtung, bei der Qualität, Kosten und wirtschaftliches Ergebnis gemeinsam bewertet werden. Nur so lässt sich nachvollziehen, warum manche Projekte erfolgreich sind und andere trotz enormer Investitionen scheitern.
Man hätte halt vll. auch mal wenigstens ein kleines bisschen von dem zeigen können, woran man bei Arkane gerade arbeitet – Nach der langen Zeit. 🤨 Allein damit hätte man schon die Gemüter etwas besänftigen können. Aber da gab es ja außer dem damaligen Teaser überhaupt nix?! Und DAS zeugt halt meistens auch nicht gerade von einem guten Entwicklungsstand… Nur meine Meinung.
Ich befürchte da liegt das problem, wie bei Perfekt dark auch, hat man einfach nichts brauchbares vor zu zeigen.
Schlimmer noch bei Perfekt Dark wurde ja einfach nur eine Tech Demo erstellt, die nix mit dem Eigentlich Spiel zu tun hatte.
Ist doch logisch. Microsoft/XBOX kommt doch in den Medien immer schlechter weg. Das mit zweierlei Maß gemessen wird bei der Berichterstattung und Leaker/Insider, das zieht sich seit Jahren so.
Ich sehe zum ersten mal diese Concept-Art.
Sieht gut aus!
Das ausgerechnet Schreier die Xbox Berichterstattung kritisiert hatte ich jetzt nicht auf auf meiner Bingo-Karte 😄👍
Er wird oft Microsoft Hasser genannt, was ich nie nachvollziehen konnte. Man kann ihn durchaus für seinen Stil und seine kompromisslose Art kritisieren, aber der Mann hat doch besseres zu tun als aktivistischer Journalist zu spielen. Das es jüngst MS abbekommen hat, haben sie sich durchaus selbst zuzuschreiben. Bei den letzten Studio Schließungen von Sony hat er beispielsweise sehr schmerzhaft aus Sicht eines Sony Fans berichtet.
Ich empfinde die Berichterstattung auch manchmal etwas seltsam: mir kommt es oft so vor, dass da ein emotionaler Fan sitzt und kein Journalist. Beispiel Microsoft: Sharma bringt gerade in Ordnung, was anscheinend viele Jahre verschleppt und verkackt wurde. Mit dem was so alles zu Tage gekommen ist, bin ich geschockt, wie unfähig dann doch die Führung von Spencer war. Ich habe ihn immer verteidigt, aber er war rückblickend komplett überfordert in der Rolle.
Die Nachrichten müssten also sein: Sharma räumt den Laden auf, bringt Xbox auf Kurs, trifft harte aber richtige Entscheidungen. Und dann lese ich bei einem deutschen Gaming-Aktivistenblatt mit Stern: Xbox brennt! Ehm ja, Sony lädt euch doch weiter zu Presse-Events ein – kein Grund weiter rein zu kriechen. Ja…ist gut, ihr kriegt ja pünktlich die Vorabversionen, um mehr Klicks abzugreifen. Alles gut.
Nur ein Beispiel von vielen. Und nein, schont niemanden, der Kritik verdient. Microsoft hat sich so einiges an Kritik verdient. Sony und Nintendo ebenso. Dient der neutralen Berichterstattung zum Wohle des Lesers, auch wenn es mal schmerzhaft wird.