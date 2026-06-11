Marvel’s Blade: Spiel befindet sich laut Arkane-Mitarbeiter weiterhin in Entwicklung

Marvel’s Blade gibt mit einer kurzen Botschaft ein neues Lebenszeichen ab.

Seit der Ankündigung ist es vergleichsweise ruhig um Marvel’s Blade geworden. Nun hat ein Mitarbeiter von Arkane Studios jedoch ein kleines Lebenszeichen zum aktuellen Entwicklungsstand gegeben.

Ein Concept Artist des Studios erklärte über einen Social-Media-Beitrag, dass sich das Spiel weiterhin in Entwicklung befindet. Dazu veröffentlichte er ein GIF mit der kurzen Botschaft:

„Let us cook.“

Die Aussage liefert zwar keine konkreten Informationen zu Gameplay, Veröffentlichungszeitraum oder einem möglichen neuen Trailer, dürfte aber vor allem Fans beruhigen, die nach längerer Funkstille auf Neuigkeiten zum Projekt warten.

Marvel’s Blade wurde von Arkane Lyon angekündigt, dem Studio hinter Titeln wie Deathloop und der Dishonored-Reihe. Das Actionspiel rund um den Vampirjäger Blade gehört zu den aktuell größten Projekten des Teams.

Offizielle Updates zum Entwicklungsfortschritt bleiben weiterhin rar. Die jüngste Aussage deutet jedoch darauf hin, dass die Arbeiten am Spiel planmäßig fortgesetzt werden und das Team derzeit voll auf die Entwicklung konzentriert ist.

Wann Marvel’s Blade erneut ausführlich vorgestellt wird, bleibt bislang offen.