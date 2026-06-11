Marvel’s Blade: Spiel befindet sich laut Arkane-Mitarbeiter weiterhin in Entwicklung

Seit der Ankündigung ist es vergleichsweise ruhig um Marvel’s Blade geworden. Nun hat ein Mitarbeiter von Arkane Studios jedoch ein kleines Lebenszeichen zum aktuellen Entwicklungsstand gegeben.
Ein Concept Artist des Studios erklärte über einen Social-Media-Beitrag, dass sich das Spiel weiterhin in Entwicklung befindet. Dazu veröffentlichte er ein GIF mit der kurzen Botschaft:
„Let us cook.“
Die Aussage liefert zwar keine konkreten Informationen zu Gameplay, Veröffentlichungszeitraum oder einem möglichen neuen Trailer, dürfte aber vor allem Fans beruhigen, die nach längerer Funkstille auf Neuigkeiten zum Projekt warten.
Marvel’s Blade wurde von Arkane Lyon angekündigt, dem Studio hinter Titeln wie Deathloop und der Dishonored-Reihe. Das Actionspiel rund um den Vampirjäger Blade gehört zu den aktuell größten Projekten des Teams.
Offizielle Updates zum Entwicklungsfortschritt bleiben weiterhin rar. Die jüngste Aussage deutet jedoch darauf hin, dass die Arbeiten am Spiel planmäßig fortgesetzt werden und das Team derzeit voll auf die Entwicklung konzentriert ist.
Wann Marvel’s Blade erneut ausführlich vorgestellt wird, bleibt bislang offen.
34 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Filme mit Wesley Snipes sind einfach legendär.
Hoffe das Game wird gut und kann die Atmosphäre der Filme einfangen.
Oh man ja. Das Intro von Blade hinterlässt bei mir heute noch einen bleibenden Eindruck. Was für ein Intro. Und dann der Song Confusion von New Order, läuft heute immer noch regelmäßig🥰🥰🥰
Würde mich echt über das Spiel freuen.
Eine absolut ikonische Szene.
Einen Charakter einzuführen, ohne das er spricht, aber man weiß sofort was los ist. Schnitt, Sound, usw.
Wirklich genial gemacht.
Klingt gut.
Ich würde es begrüßen ein Blade spiel zubekommen
Das ist doch mal ne super Nachricht
Ja, bis was anderes gemeldet wird bleibt es auch so. Was sollte man sich sonst denken?