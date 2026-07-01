Marvel’s Blade: Xbox erwägt Einstellung und Arkane-Verkauf – Bericht

Laut einem neuen Bericht erwägt Microsoft die Einstellung des Action-Spiels Marvel’s Blade sowie des Verkauf von Entwickler Arkane Studios.

Obwohl Bethesdas Todd Howard Arkane Lyon zuletzt in Bezug auf die Entwicklung von Marvel’s Blade einen hervorragenden Job attestierte, stellt ein neuer Bericht nun die Einstellung des Action-Spiels sowie den Verkauf des Entwicklerstudios in den Raum.

Laut Tom Warren von The Verge wird Microsoft voraussichtlich nächste Woche im großen Stil Entlassungen, Studio-Schließungen oder Ausgliederungen sowie Einstellungen von Spielen bekannt geben. Darunter auch Marvel’s Blade und die Arkane Studios.

Mit der Entwicklung vertraute Quellen berichten Warren zufolge von einer ursprünglich noch für dieses Jahr geplanten Veröffentlichung, die intern mittlerweile auf Ende 2027 verschoben wurde. Das Budget des Projekts soll bereits überschritten sein.

Zudem prüfe man derzeit Optionen für den Verkauf von Entwickler Arkane Studios, der vor der Entwicklung von Marvel’s Blade vor allem durch die beliebte Dishonored-Reihe, Prey und Deathloop, weltweit Fans für sich gewinnen konnte.