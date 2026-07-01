Marvel’s Blade: Xbox erwägt Einstellung und Arkane-Verkauf – Bericht

Obwohl Bethesdas Todd Howard Arkane Lyon zuletzt in Bezug auf die Entwicklung von Marvel’s Blade einen hervorragenden Job attestierte, stellt ein neuer Bericht nun die Einstellung des Action-Spiels sowie den Verkauf des Entwicklerstudios in den Raum.
Laut Tom Warren von The Verge wird Microsoft voraussichtlich nächste Woche im großen Stil Entlassungen, Studio-Schließungen oder Ausgliederungen sowie Einstellungen von Spielen bekannt geben. Darunter auch Marvel’s Blade und die Arkane Studios.
Mit der Entwicklung vertraute Quellen berichten Warren zufolge von einer ursprünglich noch für dieses Jahr geplanten Veröffentlichung, die intern mittlerweile auf Ende 2027 verschoben wurde. Das Budget des Projekts soll bereits überschritten sein.
Zudem prüfe man derzeit Optionen für den Verkauf von Entwickler Arkane Studios, der vor der Entwicklung von Marvel’s Blade vor allem durch die beliebte Dishonored-Reihe, Prey und Deathloop, weltweit Fans für sich gewinnen konnte.
55 Kommentare AddedMitdiskutieren
Was mich wieder stört, wie kann es sein, dass all die Aussagen so widersprüchlich sind?
Gestern hieß es, das Spiel befindet sich auf gutem Kurs und sieht fantastisch aus. Am nächsten Tag kommt das Gerücht zur Einstellung und Verkauf des Studios auf.
Ich hoffe, dass sich die Verantwortlichen langsam zu Wort melden und Klartext reden, sonst kann Microsoft seine Neuausrichtung und Ziele gleich begraben.
Das ist nicht so widersprüchlich. Falls das Gerücht mit dem Verkauf von Arkane wahr ist, dann könnte die Aussage von MS auch dazu dienen einen Käufer für Arkane zu finden. Gleiche beim Senua Trailer in der MS Show.
Aus der Sicht stimmt das natürlich.
Schafft bei den Xbox Spielern allerdings kein Vertrauen in die Führung und das sollte eigentlich eine höhere Priorität haben.
Das Studio verkaufen zu wollen und die Pipeline vorher leer zu machen würde ich ohne weitere Infos jetzt schon als widersprüchlich bezeichnen.
@d4wgkw0n
@DrFreak666
Wenn tatsächlich nächste Woche die Rundumaktion stattfindet, wären sie schön blöd, sich heute zu einzelnen Gerüchten zu äußern
Mein „Das passiert halt, weil MS dazu schweigt“ kann man allgemein betrachten.
Bei einem alten Arbeitgeber gab es auch eine Versammlung, die mit den Worten „durch wenig Infos entstehen Gerüchte“ begann. Darauf ging er auf aktuelle Gerüchte ein.
Und schau dir die aktuelle Informationslandschaft an: Gerüchte en masse.
Meine Aussage steht nicht im Widerspruch zu deiner. Ist eine reine Ergänzung.
„Was mich wieder stört, wie kann es sein, dass all die Aussagen so widersprüchlich sind?“
Das passiert halt, weil MS dazu schweigt
Ja, leider. Bis die Bombe platzt und dann wundern sie sich wieder.
Eine Möglichkeit wäre es Blade nicht day one für den Gamepass zu veröffentlichen und gleichzeitig ein sehr gutes spiel abliefern wie bei Indiana jones.
Auch eine Veröffentlichung für Ps5 und switch2 würde wohl sinn ergeben.
Wenn Blade nämlich nur 3 Millionen spieler nach einem Monat erreicht wird das finanziell eine Katastrophe.
Wäre D1 auf ps5 dabei ^~^
Außer es wäre wieder ne September Situation xD
Auf Blade habe ich mich am meisten gefreut. Katastrophe… Irgendwie glaube ich das es keine neue Xbox mehr geben wird, jeden Tag schlechte News…
…Mal schauen was da rauskommt.
Ich bleibe ersteinmal ganz entspannt .
Die Gerüchte Küche nimmt mir einfach mittlerweile zu viel überhand .
Wenn’s passiert , passiert es .
Aber ich verlasse mich da lieber auf offizielle Stellungnahmen , von Xbox und Arkane .
Alles andere ist nur reine Panik mache in meinen Augen .