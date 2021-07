Wie die Entwickler von Marvel’s Guardians of the Galaxy mit den Herausforderungen der Animationen umgegangen sind erfahrt ihr im Video.

Marvel’s Guardians of the Galaxy wird voraussichtlich am 25. Oktober 2021 veröffentlicht. Im Video-Interview mit Game Informer gibt der Animation Director des Spiels, Darryl Purdy seine Eindrücke weiter, wie die Entwickler die Herausforderungen des Motion Captures bewältigten.

Außerdem erfahrt ihr mehr über die Gameplay-Animationen und die Regie bei den Zwischensequenzen im kommenden Action-Adventure von Square Enix und Eidos Montréal.