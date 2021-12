Marvel’s Guardians of the Galaxy Sneaker-Kooperation mit Adidas enthüllt. Guardians-inspirierte Kollektion erscheint 2022.

Square Enix, Eidos-Montréal, Adidas und Marvel gewähren heute einen ersten Blick auf die kommende Marvel’s Guardians of the Galaxy Schuhkollektion. Die Kollektion, die 2022 auf den Markt kommen soll, umfasst sechs einzigartige Sneaker, die von den unterschiedlichen Looks und Persönlichkeiten der Guardians inspiriert sind, wie James Liu, Senior Designer, Footwear, Exclusives – Adidas, erklärt:

Star-Lord – Forum Hi 84 und Forum Mid “Star-Lord hat einen Charme der alten Schule und ist ein Experte für galaktische Kämpfe und Kampftechniken; ebenso hat das Forum Mid einen unbestreitbaren Retro-Appeal und ist ein würdiger Herausforderer in seinem eigenen Fachgebiet.”

Gamora – ZX 2K Boost 2.0 “Gamora ist im ganzen Universum als Kriegerin mit unerreichter Stärke, Geschwindigkeit und Geschicklichkeit bekannt – und auch für ihre Verwandtschaft mit dem MCU-Widersacher Thanos. Der ZX 2K Boost, die jüngste Silhouette, die den ikonischen ZX-Schriftzug trägt, ist schlank und scharf wie Gamoras Klingen und hat farbliche und materielle Anleihen von ihrer Rüstung und ihrem Aussehen.”

Drax – Ozelia “Drax ist wild und eigensinnig, mit übermenschlichen Kräften und einem beeindruckenden Körperbau eines Mutanten. Der Ozelia ist wie ein klassischer Sneaker gebaut, verfügt aber über verstärkte Eigenschaften wie eine maximale Zwischensohle und geformte Paneele und Linien, die optisch an Drax´ brutale Form erinnern.”

Groot – NMD R1 “Um die Essenz des pflanzlichen Superwesens Groot einzufangen, haben wir mit der robusten Trail-Version des modernen Klassikers NMD R1 begonnen. Einzigartig an diesem Modell ist die stollenbesetzte Außensohle, die für eine natürliche Bodenhaftung sorgt, und der Schlammschutz an der Unterseite des Schuhs schützt den Fuß. Außerdem haben wir für das Obermaterial einen zweifarbigen Strick in Brauntönen als Anspielung auf Groots Wurzeln verwendet und ein gesticktes Detail mit der Aufschrift „I AM GROOT“ in der Aliensprache aus dem Spiel.

Rocket – ZX 1K Boost “Rocket Racoon ist ein Waffenspezialist, Eliteschütze und Meistertaktiker. Wir begannen mit der ZX 1K Boost-Silhouette als Basis – es ist eine moderne Interpretation eines vertrauten Stils, der die neueste Technologie für optimale Leistung verwendet. Wir fügten technische Features wie Schnellschnürung und reflektierende Elemente hinzu, die von Rocket Racoons Waffen inspiriert sind.”



“Ein wichtiger Ausgangspunkt für das Design jedes Sneakers waren die einzigartigen visuellen Anhaltspunkte der einzelnen Charaktere – seien es die Nahtdetails auf Star-Lords Lederjacke, Groots erdige Farbpalette oder Drax unverwechselbare Tattoos“, fügte Liu hinzu. „Von dort aus wollten wir verschiedene Design-Elemente einbauen, die dazu beitragen, die Geschichte der einzelnen Charaktere zum Leben zu erwecken. Das Ganze wird in der gesamten Kollektion durch einzigartige Zeichen für diese originelle Interpretation der Guardians of the Galaxy als Superhelden-Team vereint – mit passenden Socklinern, Hangtags, Etiketten und Verpackungen.“

Das komplette Interview mit Adidas James Liu, Tony Holmes (Senior Product Manager) und Kenan Marlin (Color Designer) steht hier bereit.