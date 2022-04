Marvel’s Guardians of the Galaxy: Spiel findet sein Publikum dank Xbox Game Pass

Die Entwickler von Marvel’s Guardians of the Galaxy sagen, dass das Spiel nach einem langsamen Start nun „sein Publikum findet“, insbesondere dank Xbox Game Pass.

Wie wir bereits in der Vergangenheit berichtet haben, zeigte sich Square Enix von den Verkaufszahlen von Marvel’s Guardians of the Galaxy äußerst enttäuscht.

Trotz sehr guter Wertungen und zahlreicher Auszeichnungen konnte das Spiel kein großes Publikum erreichen. Das hat sich mit der Veröffentlichung im Xbox Game Pass schlagartig geändert, wie Senior Narrative Director Mary DeMarle nun bestätigte.

Senior Narrative Director Mary DeMarle sagte gegenüber Eurogamer: „Für mich ging es darum, das Spiel zu erschaffen. Was ich im Moment liebe, ist, dass die Leute es spielen, besonders mit Game Pass, und dass sie die Erfahrung teilen.“ „Wir machen Spiele, um Menschen zu berühren, wir machen Spiele, um ein Publikum zu erreichen. Und es ist toll, dass es sein Publikum findet, und es ist toll, dass es weitergeht.“ Guardians of the Galaxy Senior Creative Director Jean-Francois Dugas sagte dazu: „Es ist wie bei allem. Wir wollen immer Billionen verkaufen, aber das ist nicht immer so einfach.“