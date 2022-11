Marvel’s Guardians of the Galaxy: Über acht Millionen Spieler erreicht

Marvel’s Guardians of the Galaxy hat die Marke von acht Millionen Spielern geknackt.

Nach einem langsamen Start kann Marvel’s Guardians of the Galaxy eine beachtliche Anzahl an Spieler vorweisen.

Unter anderem sorgte die Aufnahme im Xbox Game Pass schon im April für einen ordentlichen Aufschwung. Das erkannte auch Senior Narrative Director Mary DeMarle, die sich darüber freut, dass immer mehr Menschen den Titel spielen.

Jetzt bedankt sich Entwickler Eidos Montreal für über acht Millionen Spieler in Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Ihr gehört noch nicht zu den Spielern? Marvel’s Guardians of the Galaxy ist derzeit im Xbox Black Freitag Sale in der Standard und Digital Deluxe Edition im Angebot. Über den Xbox Game Pass könnt ihr das Spiel ebenfalls spielen.