Marvel’s Guardians of the Galaxy: Vollständiger Soundtrack enthüllt

Der vollständige, lizenzierte Soundtrack zu Marvel’s Guardians of the Galaxy wurde jetzt bekannt gegeben.

Eidos-Montréal und Square Enix zeigen jetzt ein neues Musikvideo, das den Stil der 80er Jahre perfekt einfängt. Anlass ist die Veröffentlichung von “Zero to Hero”, der zweiten Single der Band Star-Lord aus Marvel’s Guardians of the Galaxy. Beide Singles sind auch auf dem offiziellen Soundtrack des Videospiels Marvel’s Guardians of the Galaxy enthalten, der ebenfalls enthüllt wurde.

Das animierte Musikvideo ist von klassischen Zeichentrickserien der 80er inspiriert, dreht den Nostalgiefaktor voll auf und zeigt, warum Superfan Peter Quill im Universum des Spiels Marvel’s Guardians of the Galaxy den Namen “Star-Lord” gewählt hat – es ist seine Lieblingsrockband aus den 80ern. Eidos-Montréal hat außerdem eine alte VHS-Aufnahme aufgetrieben, in der die Band Star-Lord in all ihrer langhaarigen Pracht die Single auf der Bühne performt und mit dem animierten Musikvideo zu einem Extended Cut für echte Headbanger zusammengeschnitten.

Das Musikvideo “Zero to Hero” seht ihr hier:

Das Star-Lord-VHS-Musikvideo könnt ihr hier ansehen:

Der Soundtrack des Videospiels Marvel’s Guardians of the Galaxy umfasst – einschließlich der Songs “Zero to Hero” und “Space Riders with No Names” von Star-Lord – 30 bekannte, lizenzierte Hits von legendären Künstlern wie Mötley Crüe, Bonnie Tyler, Billy Idol, Pat Benatar, Def Leppard, Blondie und vielen anderen. Alle Songs der Playlist tauchen auch im Spiel selbst auf, können aber von den Spieler*innen nach Bedarf durch lizenzfreie und Streaming-sichere Alternativen ersetzt werden.

Komplette lizenzierte Tracklist:

Blondie – Call Me

Blue Oyster Cult – Don’t Fear The Reaper

Bobby McFerrin – Don’t Worry Be Happy

Hot Chocolate – Every 1’s A Winner

Wang Chung – Everybody Have Fun Tonight

Tears For Fears – Everybody Wants To Rule The World

EUROPE – The Final Countdown

New Kids on the Block – Hangin‘ Tough

Pat Benatar – Hit Me With Your Best Shot

Bonnie Tyler – Holding Out for a Hero

KISS – I Love It Loud

Flock of Seagulls – I Ran

Culture Club – I’ll Tumble 4 Ya

Mötley Crüe – Kickstart My Heart

Simple Minds – Love Song

Rick Astley – Never Gonna Give You Up

Frankie Goes To Hollywood – Relax

Def Leppard – Rock Rock Till You Drop

Rainbow – Since You Been Gone

A-ha – Take On Me

Soft Cell – Tainted Love

Loverboy – Turn Me Loose

Autograph – Turn Up the Radio

Wham! – Wake Me Up Before You Go-Go

Scandal featuring Patty Smyth – The Warrior

Starship – We Built This City

Twisted Sister – We’re Not Gonna Take It

Billy Idol – White Wedding

Der Soundtrack zu Marvel’s Guardians of the Galaxy steht bei allen bekannten Musik-Stream-Diensten bereit.

Marvel’s Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One sowie digital auf PC und GeForce NOW. Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud-Version für Nintendo Switch erscheint ebenfalls am 26. Oktober.