Marvel’s Midnight Suns: Deadpool DLC für Ende Januar angekündigt

2K Games kündigt die Veröffentlichung eines Deadpool DLCs für Marvel’s Midnight Suns an.

Der DLC mit dem Namen „The Good, The Bad, and The Undead“ wird am 26. Januar für das Taktik-Rollenspiel erscheinen.

Im DLC bringt Deadpool seine zehn einzigartigen Fähigkeiten ins Team ein. Weiterhin enthält der Zusatzinhalt neue Story-Missionen, ein Abbey-Upgrade sowie ein paar stylische Kosmetika für Deadpool.

Schaut euch hier den ersten Trailer an: