Marvel’s Midnight Suns: Deadpool jetzt verfügbar

The Good, the Bad, and the Undead – Deadpool-DLC jetzt für Marvel’s Midnight Suns verfügbar

2K und Marvel Entertainment haben bekannt gegeben, dass The Good, the Bad, and the Undead, der erste DLC zu Marvel’s Midnight Suns nach Veröffentlichung, der Deadpool bringt, jetzt weltweit auf Windows PC über Steam und den Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar ist.

In The Good, the Bad, and the Undead wollen Hydra-Streitkräfte ein altes Artefakt voller antiker Energie an sich bringen, das zufällig auf Deadpools Einkaufsliste für seinen mysteriösen Wohltäter steht.

Die Midnight Suns sind gezwungen, einzuschreiten und übernatürliche Scherereien zu beenden, bevor die Sache aus dem Ruder läuft – was nahezu garantiert ist, sobald Wade Wilson etwas damit zu tun hat. The Good, the Bad, and the Undead enthält:

Neuer rekrutierbarer Held: Deadpool, der mit 10 einzigartigen Fähigkeiten gnadenlos austeilt

Neue Story-Missionen: Die Spieler kämpfen in herausfordernden neuen Begegnungen gegen eine Reihe neuer Gegnertypen

Neues Abtei-Upgrade: Deadpools Food Truck

3 zusätzliche Helden-Skins, 7 Abtei-Outfits und 3 Schwimmsuits für Deadpool

Die neuen Story-Missionen sind verfügbar, nachdem die Story-Mission „Spidermaaaans“ abgeschlossen ist und Spider-Man in der Abtei während Akt 1 die Maske abgenommen hat. Wenn die Spieler die erste neue Story-Mission „Ein kultivierter Mann“ abgeschlossen haben, kann Deadpool für das Team rekrutiert werden.

Auf dem Schlachtfeld ist Deadpool hervorragend beim Austeilen von Schaden und er kann während einer Mission unglaublich mächtig werden, solange er davor geschützt wird, Schaden zu nehmen. Er hat eine spezielle En Fuego-Anzeige, die sich füllt, wenn Spieler einen Gegner mit einer Deadpool-Fähigkeit K.O. schlagen.

Sobald die Anzeige gefüllt ist, bietet sie einen „Stapel“ des En Fuego-Buffs, der die Stärke seiner Fähigkeiten erhöhen kann. Die Anzeige wird dann zurückgesetzt und kann erneut gefüllt werden.

Durch den Bau von Deadpools Food Truck-Upgrade in der Abtei wird die Fähigkeit freigeschaltet, einmal pro Begegnung eine Karte abzulegen und in einen Move zu verwandeln. Der Food Truck kann dann noch weiter verbessert werden, um durch das Ablegen von Karten noch mehr taktische Möglichkeiten zu bieten.