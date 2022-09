Marvel’s Midnight Suns: Deep Dive Video mit 10 Minuten neuen Szenen

In einem neuen Charakter-Deep-Dive-Video gibt es jetzt 10 Minuten lang die volle Ladung an Marvel’s Midnight Suns-Informationen. Entwickler Christopher Odd will euch dabei zeigen, wie man das Beste aus dem Jäger, dem neuen, vollständig anpassbaren Helden in Marvel’s Midnight Suns, herausholt.

