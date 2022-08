Marvel’s Midnight Suns: Hero History mit Captain Marvel

In einem neuen Hero History Video wird euch Captain Marvel vorgestellt, die in Marvel’s Midnight Suns abheben wird.

Das von Firaxis Games, dem Studio hinter den hochgelobten Civilization- und XCOM-Reihen, entwickelte Marvel’s Midnight Suns ist ein brandneues Taktik-Rollenspiel auf der dunkleren Seite des Marvel-Universums. Das Spiel wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC über Steam und den Epic Games Store verfügbar sein.

Als Pilotin und Kree-Kriegerin sind Carol Danvers die Bedrohungen jenseits unserer Sterne nicht fremd. Verfolgt Captain Marvels interstellare Reise mit Comicstorian, bevor sie am 7. Oktober mit den Midnight Suns abhebt.

In Marvel’s Midnight Suns treten die Midnight Suns mit ihren übernatürlichen Kräften gegen Lilith und ihre Dämonenbrut an. Marvel’s Midnight Suns startet weltweit am 7. Oktober 2022.