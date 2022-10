Marvel’s Midnight Suns: Kampagne bietet circa 50 Stunden Spielzeit

In einem kürzlich abgehaltenen Entwickler-Livestream zu den verschiedenen Helden des kommenden Superhelden-Rollenspiels Marvel’s Midnight Suns beantworteten Creative Director Jake Solomon und Producer Garth DeAngelis einige Fragen zum Umfang des Spiels.

Laut ihren Angaben müssen für das Beenden der Kampagne mindestens 45 Missionen abgeschlossen werden. Bei absolutem Fokus auf die Kampagne können Spieler mit 40 bis 50 Spielstunden rechnen. Wer auch neben der Hauptgeschichte etwas erleben möchte, könnte hingegen schnell auf etwa 70 bis 80 Spielstunden kommen:

„Wir hatten viele Benutzertests und viele Leute spielen mehr als 70, 80 Stunden. Und das sogar ohne all die zusätzlichen Inhalte. Es ist wirklich ein Rollenspiel, und das Spiel richtet sich nach eurem Ermessen.“

Auch auf das Kartensystem und dessen Funktionen sowie die damit verbundenen, einzigartigen Fähigkeiten der Helden gingen die beiden ein:

„Es gibt ein Limit für Karten auf der Hand, aber es ist sehr groß. Es sind zehn. Das erreicht man selten. Jeder Held bringt acht Karten in den Kampf, und es liegt an dir, dem Spieler, zu entscheiden, welche Karten das sind. Während des gesamten Spiels, insbesondere mit deinen Lieblingshelden, wirst du die Fähigkeiten, die jeder Held hat, anpassen. Beim Jäger, der so viele Fähigkeiten zur Auswahl hat, wird es wirklich schwierig.“

„Du kannst Dinge wie Combos freischalten – die aus Freundschaften entstehen. Wenn man sich mit anderen Helden in der Abtei anfreundet, wird man sich sagen: ‚Okay, zusätzlich zu den acht Karten jedes Helden, füge ich noch ein paar Combo-Karten hinzu‘.“