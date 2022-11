Marvel’s Midnight Suns: Prequel Short Nr. 2 – A New Sun Must Rise veröffentlicht

Jetzt ansehen! Marvel’s Midnight Suns Prequel Short Nr. 2 – A New Sun Must Rise handelt von der mächtigen Mutantin Magik.

2K und Marvel Entertainment haben mit „A New Sun Must Rise“ das zweite Prequel Short für Marvel’s Midnight Suns auf dem Marvel Entertainment YouTube-Kanal veröffentlicht. Es handelt davon, wie Magik, eine mächtige Mutantin, die Portale in den Limbo öffnen kann, für das Team der Midnight Suns rekrutiert wird.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Der französische Künstler Simon Delart hat dazu im Auftrag von 2K und Marvel Entertainment ein einzigartiges Poster für „A New Sun Must Rise“ geschaffen:

Die Marvel’s Midnight Suns Prequel Shorts werden von den talentierten Teams von Sun Creature Studio und DIGIC Pictures animiert und sollen in wöchentlichem Abstand erscheinen. Die Marvel’s Midnight Suns Prequel Shorts sind fünf Kurzfilme, die zeigen, wie Lilith zur Mutter aller Dämonen wurde und wie es dazu kam, dass Superheld:innen wie Blade, Magik, Ghost Rider und Nico Minoru das Kernteam der Midnight Suns bildeten.