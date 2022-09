Marvel’s Midnight Suns: Prequel Shorts auf D23 Expo 2022 angekündigt

2K und Marvel Entertainment kündigten an, dass Marvel’s Midnight Suns am 2. Dezember für Windows PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheint und ab sofort vorbestellbar ist. Die Erscheinungstermine für die Xbox One-, PlayStation 4- und Nintendo Switch-Versionen des Spiels werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Die Ankündigung erfolgte als Teil des Disney & Marvel GAMES SHOWCASE. Sie wird begleitet von einem neuen Gameplay-Trailer, der zeigt, was die Spieler in Marvel’s Midnight Suns alles tun können. Als neuer, individuell anpassbarer Marvel-Charakter Hunter führen die Spieler ein mächtiges Team übernatürlicher Superhelden an, die sich gegen immer üblere unheilige Bedrohungen zur Wehr setzen müssen. Dabei erleben sie ein taktisches Marvel-Spiel, das seinesgleichen sucht.

Die Marvel’s Midnight Suns Prequel Shorts wurden ebenfalls im Zuge des Disney & Marvel GAMES SHOWCASE und live auf der D23 Expo 2022 angekündigt. Die fünf Kurzfilme zeigen, wie Lilith zur Mutter aller Dämonen wurde und wie es dazu kam, dass Superhelden wie Blade, Magik, Ghost Rider und Nico Minoru das Kernteam der Midnight Suns bildeten.

„Mit Marvel’s Midnight Suns hatten wir die Gelegenheit, tief in die dunkle Seite von Marvel einzutauchen und ein paar übernatürliche Helden einzuführen, die manchen Marvel-Fans vielleicht noch nicht vertraut sind“, erklärt Jake Solomon, Creative Director bei Firaxis Games. „Die Prequel Shorts beleuchten die Ereignisse vor dem Spiel und füllen die Welt von Marvel’s Midnight Suns mit Leben.“

Im Zuge der Ankündigung der Prequel Shorts stellten 2K und Marvel Entertainment das Eröffnungsintro vor und teilten mit, dass das erste Video am 31. Oktober 2022 zu Halloween auf dem YouTube-Kanal von Marvel Entertainment erscheinen wird.

Die Marvel’s Midnight Suns Prequel Shorts werden von den talentierten Teams von Sun Creature Studio und DIGIC Pictures animiert und sollen in wöchentlichem Abstand erscheinen.