Marvel’s Midnight Suns: Spider-Man auf die Xbox zu bringen war kein Problem

Beim Marvel Superhelden Spider-Man und Videospiele denkt man berechtigterweise zuerst an Sony und die PlayStation. Immerhin liegen die Filmrechte der Figur bei Sony, wodurch man sich auch gerne Exklusivität für seine hauseigene Videospielkonsole mit der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft sichert.

Im Taktik-Rollenspiel Marvel’s Midnight Suns wird Spider-Man neben anderen Helden und Schurken aus dem Marvel-Universum eine Rolle spielen.

Die Figur ins Spiel zu bringen und auch auf die Xbox, war für Fireaxis aber kein Problem.

Gegenüber VGC sagte Produzent Jake Solomon, dass Marvel deswegen keine Probleme machte und es Spaß bereitete, die Figur nach langer Zeit wieder auf die Xbox zu bringen.

Dabei spielt Spidey auch keine unwesentliche Rolle. Schließlich ist New York der Schauplatz der Geschichte von Marvel’s Midnight Suns. Und Spider-Mans Humor passte auch gut in die düstere Geschichte.

„Wir sind eine New Yorker Geschichte, unser erstes Spiel ist eine New Yorker Geschichte. Ich glaube auch fest daran, dass je düsterer die Geschichte insgesamt ist, desto leichter muss man sein, wenn man Witze erzählt. Man darf sich selbst nicht so ernst nehmen.“

„Ich liebe düstere Geschichten, aber man muss auch Witze einbauen, und so stand Spidey auf der allerersten Liste der Charaktere, und Marvel meinte ‚großartig‘, ich hatte nie eine Ahnung, dass Spidey ein Problem sein würde.“