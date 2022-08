Marvel’s Midnight Suns: The Hunter im heldenhaften Rampenlicht

In Marvel’s Midnight Suns feiert die Heldin The Hunter ihren ersten Auftritt. Fireaxis Games spendiert dem Charakter daher auch einen heldenhaften Auftritt im neuen Trailer zum Spiel.

Als Kind der Dämonin Lilith ist ihr Kampf gegen die dunkle Armee von Hydra ein sehr persönlicher.

„Hunter wurde vor Jahrhunderten als einziges Kind eines ganz normalen Mannes und einer mächtigen Unsterblichen geboren. Als der Vater von Hunter einer Seuche zum Opfer fiel, wurde seine Frau – die Zauberin Lilith – von tiefer Trauer überwältigt. Ihre innere Pein verzerrte ihre Magie und führte sie auf einen Weg der Finsternis, bis sie schließlich zu einer Halbgöttin des Bösen wurde. Als sie und ihre Dämonenhorden die Erde überrannten, wurde Hunter von Liliths Schwester Caretaker heimlich wieder zum Leben erweckt – als Waffe gegen Lilith. Als Hunter volljährig wurde, erwies sie sich als einzige Heldin, die stark genug war, um Lilith zu besiegen und den Frieden wiederherzustellen.“

„Doch der Sieg in diesem gewaltigen Kampf hatte einen hohen Preis und Hunter wurde genau wie die Dämonenmutter getötet. Beide wurden begraben und gerieten in Vergessenheit, bis Lilith Jahrhunderte später von der berüchtigten Organisation Hydra wieder zum Leben erweckt wurde. Hydra verstärkte die verheerenden Kräfte der Dämonin durch moderne Technologie und Magie. Auch Hunter wurde wiedererweckt, doch sie ist geplagt von seinen eigenen Dämonen der Trauer und Schuld. Sie muss nicht nur gegen ihre Mutter kämpfen, sondern auch gegen die Finsternis und das Licht in sich selbst.“