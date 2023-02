Marvel’s Midnight Suns: Venom-DLC erscheint am 23. Februar

2K und Marvel Entertainment haben einen neuen Trailer zu Redemption, dem zweiten DLC für Marvel’s Midnight Suns nach Start des Spiels veröffentlicht. Er bringt den monströsen Venom!

Jeder der DLCs, die separat oder als Teil des Marvel’s Midnight Suns Season Pass (in der Legendary Edition enthalten) erhältlich sind, bietet je einen neuen rekrutierbaren Helden, drei neue Story-Missionen und ein neues Upgrade für die Abtei, sowie eine Auswahl an neuen Helden-Skins und -Outfits.

Sobald man einen Helden rekrutiert hat, wird er dauerhaft dem Team hinzugefügt und kann auf Missionen geschickt werden. Die Spieler können die Fähigkeiten von Helden anpassen und außerhalb der Kämpfe Freundschaften im Spiel ausbauen.

In Redemption steigt Venom – die tödliche Verbindung aus Eddie Brock und einem Alien-Symbionten – am 23. Februar als rekrutierbarer Held bei den Midnight Suns ein, um die Fehler wiedergutzumachen, die er unter Liliths dämonischem Einfluss begangen hat. Dabei bringt er einen unstillbaren Appetit auf zerkaute Bösewichte mit. Redemption enthält drei neue Story-Missionen, die die Geschichte nach dem ersten DLC weiterführen, in dem Vampire New York City bedrohten.

Die Spieler können Venoms einzigartiges Forschungsprojekt Whisper Web bauen, das die taktischen Optionen der Geheimdaten-Ressource erweitert.

Es gibt nicht nur eine neue Trailer-Veröffentlichung zu Venom, Marvel’s Midnight Suns wird auch für begrenzte Zeit 40 % günstiger angeboten (Details zum Angebot unterhalb):

Xbox (Microsoft Store): 40 % Rabatt auf die Enhanced und Legendary Edition von 7. bis 20. Februar

PlayStation (PlayStation Store): 40 % Rabatt auf die Enhanced und Legendary Edition von 15. Februar bis 1. März für PlayStation Plus-Abonnenten

Steam: 40 % Rabatt auf alle Editionen vom 16. Februar bis 2. März

Unabhängig davon gibt es für alle, die die ersten Stunden des Spiels gerne ausprobieren möchten, das Marvel’s Midnight Suns Game Trial. Es ist verfügbar für alle Spieler auf Xbox Series X|S und PlayStation Plus Premium-Spieler auf PlayStation 5. Um diese Testversion zu wählen, geht man einfach auf die Marvel’s Midnight Suns Store-Seite der Konsole und wählt die entsprechende Option.

Spieler, die das Game Trial starten, beginnen auf Xbox Series X|S eine dreistündige Testphase, PlayStation Plus Premium-Spieler:innen auf PlayStation 5 eine zweistündige Testphase. Das Zeitlimit läuft immer dann, wenn das Spiel läuft, am Ende des Zeitlimits erhält man die Option, die Store-Seite des Spiels zu öffnen.

Auch PC-Spieler haben die Möglichkeit Marvel’s Midnight Suns (Standard Edition) im Rahmen des All-Access-Wochenendes, das vom Donnerstag, den 16. Februar 19:00 MEZ bis Sonntag, den 19. Februar 18:59 MEZ läuft, kostenlos auszuprobieren. Um nach dem All-Access-Wochenende weiterspielen zu können, muss das Spiel gekauft werden.

Fortschritte und Käufe, die man während des Game Trials und All-Access-Wochenendes gemacht hat, werden beim Kauf in die Vollversion übernommen.