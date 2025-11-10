Mass Effect 4: Artwork enthüllt Kroganischen Bürgerkrieg

Zum N7-Tag am 7. November hofften Mass Effect-Fans auf Neuigkeiten zum nächsten Teil der Reihe.
Wie erwartet gab es auch einen Blogartikel von Executive Producer Mike Gamble. Der hielt sich aber mit neuen Informationen zu Mass Effect 4 bedeckt. Fans waren darüber enttäuscht, was auch Gamble nicht entging.
Doch was viele nicht wussten: Im Artikel war eine geheime Botschaft versteckt. Die Fans konnten sie entschlüsseln. Es handelte sich um einen Link, der zu einem neuen Mass Effect 4-Artwork führte.
Das Artwork zeigt eine Reihe Kroganer, die sich einem hitzigen Gefecht befinden und ihre Waffen abfeuern. Unter dem Artwork steht „CIVIL WAR“, also „BÜRGERKRIEG“.
Fans diskutieren derzeit, wer der Kroganer in der Mitte ist, in welcher Zeit es spielt und warum sich die Kroganer in einem Bürgerkrieg befinden.
Happy N7 Day! pic.twitter.com/lrwAMo2fXU
— Michael Gamble (@GambleMike) November 7, 2025
In Teil 3 gab es glaub schon Spannungen unter den Kroganern war das nicht so?
Da gabs doch einen der immer Krieg wollte.
Bin mir aber nichtmehr sicher ob der das überlebt hatte.
Du meinst Urdnot Wreav er übernimmt die Kontrolle
über die Kroganer und will sich an der Galaxie rächen
Vorausgesetzt Wrex stirbt im ersten Teil ansonsten stirbt Wreav
Eher unwahrscheinlich
Wird bestimmt mit der Genophage und ihrer Beseitigung zu tun haben.
Da die Kroganer einen massiven Expansionsdrang hatten, wollen bestimmt einige zurück in diese Zeit und Wrex als Häuptling möchte das verhindern und mit den anderen Völkern zusammen arbeiten damit die Kroganer nicht komplett vernichtet werden wegen dieser Gefahr.
Der im Zentrum sieht von der Rüstung aber sehr nach Grunt aus, beide könnten im Spiel auftauchen, da Kroganer hunderte Jahre alt werden können, ähnlich wie Liara, die auf ersten Bildern zu sehen war.
Man die sollen das nicht vermasseln😅
Ich hatte damals die künstliche Krankheit geheilt ,vielleicht ist das das Szenario, wo jetzt weiter gesponnen wird.
Gab ja glaube ich noch das Szenario, selbst wenn die Genophage nicht geheilt wurde, das durch die Genetik der Kroganer die Krankheit übersprungen wird, nur halt wesentlich später. Auf jeden Fall ein richtig Interressanter Ansatz.
Bin schon wieder viel zu tief drin im ME Universum, darf mich nicht hypen lassen 😅😆
Ich verstehe die Kroganer nicht. Können hen nicht einfach 10 Liegestütze machen und die Sache ist erledigt?
Mal sehen wie die TV Serie auf Amazon wird. Kommt bestimmt vor dem Spiel raus.
Da habe ich keine Hoffnung, wird sicher ein Totalausfall wie Ringe der Macht.
Die Kroganer sind auf jeden Fall ein cooles Volk in Mass Effect, bin froh, dass man ihnen wieder eine bedeutende Rolle gibt.
Sehr interessantes Bild. Denke nicht das es was mit der Genophage zu tun hat da die Kroganer ja wohl geschlossen gegen die Salarianer gekämpft haben. Hmmm könnte vielleicht ein Ereignis im neuen Mass Effect sein. Kroganer mit verschiedenen Ansichten. Bei der Trilogie hat man ja schon Spannungen mitbekommen was die kommende Ausrichtung der Kroganer sein wird. Ok, ich bin sehr gespannt.