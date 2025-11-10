Mass Effect 4: Artwork enthüllt Kroganischen Bürgerkrieg

Ein neues Artwork zu Mass Effect 4 enthüllt einen Bürgerkrieg der Kroganer und wirft Fragen auf.

Zum N7-Tag am 7. November hofften Mass Effect-Fans auf Neuigkeiten zum nächsten Teil der Reihe.

Wie erwartet gab es auch einen Blogartikel von Executive Producer Mike Gamble. Der hielt sich aber mit neuen Informationen zu Mass Effect 4 bedeckt. Fans waren darüber enttäuscht, was auch Gamble nicht entging.

Doch was viele nicht wussten: Im Artikel war eine geheime Botschaft versteckt. Die Fans konnten sie entschlüsseln. Es handelte sich um einen Link, der zu einem neuen Mass Effect 4-Artwork führte.

Das Artwork zeigt eine Reihe Kroganer, die sich einem hitzigen Gefecht befinden und ihre Waffen abfeuern. Unter dem Artwork steht „CIVIL WAR“, also „BÜRGERKRIEG“.

Fans diskutieren derzeit, wer der Kroganer in der Mitte ist, in welcher Zeit es spielt und warum sich die Kroganer in einem Bürgerkrieg befinden.

  1. Drakeline6 176655 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 10.11.2025 - 14:33 Uhr

    In Teil 3 gab es glaub schon Spannungen unter den Kroganern war das nicht so?
    Da gabs doch einen der immer Krieg wollte.
    Bin mir aber nichtmehr sicher ob der das überlebt hatte.

    0
    • Fire12 5420 XP Beginner Level 3 | 10.11.2025 - 15:04 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      Du meinst Urdnot Wreav er übernimmt die Kontrolle
      über die Kroganer und will sich an der Galaxie rächen
      Vorausgesetzt Wrex stirbt im ersten Teil ansonsten stirbt Wreav
      Eher unwahrscheinlich

      0
    • de Maja 307675 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 10.11.2025 - 16:02 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      Wird bestimmt mit der Genophage und ihrer Beseitigung zu tun haben.
      Da die Kroganer einen massiven Expansionsdrang hatten, wollen bestimmt einige zurück in diese Zeit und Wrex als Häuptling möchte das verhindern und mit den anderen Völkern zusammen arbeiten damit die Kroganer nicht komplett vernichtet werden wegen dieser Gefahr.
      Der im Zentrum sieht von der Rüstung aber sehr nach Grunt aus, beide könnten im Spiel auftauchen, da Kroganer hunderte Jahre alt werden können, ähnlich wie Liara, die auf ersten Bildern zu sehen war.

      Man die sollen das nicht vermasseln😅

      0
      • Hey Iceman 831305 XP Xboxdynasty All Star Gold | 10.11.2025 - 16:04 Uhr
        Antwort auf de Maja

        Ich hatte damals die künstliche Krankheit geheilt ,vielleicht ist das das Szenario, wo jetzt weiter gesponnen wird.

        1
        • de Maja 307675 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 10.11.2025 - 16:18 Uhr
          Antwort auf Hey Iceman

          Gab ja glaube ich noch das Szenario, selbst wenn die Genophage nicht geheilt wurde, das durch die Genetik der Kroganer die Krankheit übersprungen wird, nur halt wesentlich später. Auf jeden Fall ein richtig Interressanter Ansatz.

          Bin schon wieder viel zu tief drin im ME Universum, darf mich nicht hypen lassen 😅😆

          0
      • Eisbaer2405 40910 XP Hooligan Krauler | 10.11.2025 - 16:57 Uhr
        Antwort auf de Maja

        Ich verstehe die Kroganer nicht. Können hen nicht einfach 10 Liegestütze machen und die Sache ist erledigt?

        Mal sehen wie die TV Serie auf Amazon wird. Kommt bestimmt vor dem Spiel raus.

        0
  2. Katanameister 240240 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 10.11.2025 - 15:54 Uhr

    Die Kroganer sind auf jeden Fall ein cooles Volk in Mass Effect, bin froh, dass man ihnen wieder eine bedeutende Rolle gibt.

    1
  3. Robilein 1176470 XP Xboxdynasty Legend Gold | 10.11.2025 - 17:23 Uhr

    Sehr interessantes Bild. Denke nicht das es was mit der Genophage zu tun hat da die Kroganer ja wohl geschlossen gegen die Salarianer gekämpft haben. Hmmm könnte vielleicht ein Ereignis im neuen Mass Effect sein. Kroganer mit verschiedenen Ansichten. Bei der Trilogie hat man ja schon Spannungen mitbekommen was die kommende Ausrichtung der Kroganer sein wird. Ok, ich bin sehr gespannt.

    0

