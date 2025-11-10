Mass Effect 4: Artwork enthüllt Kroganischen Bürgerkrieg

Ein neues Artwork zu Mass Effect 4 enthüllt einen Bürgerkrieg der Kroganer und wirft Fragen auf.

Zum N7-Tag am 7. November hofften Mass Effect-Fans auf Neuigkeiten zum nächsten Teil der Reihe.

Wie erwartet gab es auch einen Blogartikel von Executive Producer Mike Gamble. Der hielt sich aber mit neuen Informationen zu Mass Effect 4 bedeckt. Fans waren darüber enttäuscht, was auch Gamble nicht entging.

Doch was viele nicht wussten: Im Artikel war eine geheime Botschaft versteckt. Die Fans konnten sie entschlüsseln. Es handelte sich um einen Link, der zu einem neuen Mass Effect 4-Artwork führte.

Das Artwork zeigt eine Reihe Kroganer, die sich einem hitzigen Gefecht befinden und ihre Waffen abfeuern. Unter dem Artwork steht „CIVIL WAR“, also „BÜRGERKRIEG“.

Fans diskutieren derzeit, wer der Kroganer in der Mitte ist, in welcher Zeit es spielt und warum sich die Kroganer in einem Bürgerkrieg befinden.