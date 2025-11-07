Mass Effect 4: BioWare bestätigt: Neues Mass Effect befindet sich aktiv in Entwicklung

BioWare hat offiziell bestätigt, dass das nächste Mass Effect weiterhin in aktiver Entwicklung ist. Laut Projektleiter Mike Gamble arbeitet das Team derzeit mit voller Konzentration an dem neuen Titel und bleibt fest entschlossen, die Erfolgsgeschichte des Universums fortzusetzen.
Das Studio betont, dass es noch viele Bereiche im Mass Effect-Universum zu erkunden und zahlreiche neue Features zu entwickeln gibt. Fans dürfen sich auf ein Spiel freuen, das sowohl inhaltlich als auch technisch an frühere Erfolge anknüpfen soll.
Gamble unterstreicht, dass die vergangenen Jahre für BioWare besonders arbeitsintensiv waren. Dennoch sei das Team motiviert, neue Geschichten, Beziehungen und Gameplay-Elemente zu gestalten, die das Mass Effect-Erlebnis weiterentwickeln. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht noch aus, doch die Entwickler versprechen, dass sie erst dann mehr zeigen werden, wenn das Projekt wirklich bereit ist.
Parallel zur Spielentwicklung entsteht in Zusammenarbeit mit Amazon eine TV-Serie im Mass Effect-Universum. Diese soll nach der ursprünglichen Trilogie spielen und eine völlig neue Geschichte erzählen, die eng mit der Lore der Reihe verknüpft ist. Die Serie wird keine Nacherzählung der Geschichte von Commander Shepard, sondern eine eigenständige Erweiterung der bekannten Welt darstellen.
Zusätzlich plant BioWare verschiedene Aktionen und Kooperationen, darunter neue Merchandise-Artikel sowie kostenlose Ingame-Items in Spielen wie Apex Legends und Skate. Fans dürfen sich somit auf eine stetig wachsende Mass Effect-Welt freuen, die über das kommende Spiel hinaus zahlreiche neue Erlebnisse bereithält.
Na drücken wir mal die Daumen. 🍀👍 Hätte echt Bock auf ein Mass Effect wie Teil 1 oder 2.
Zahlreiche neue Features. Bitte nicht 🙁 Die sollen das machen was sie können und nicht unbedingt wieder irgend einen Müll reinbringen der ja Geld bringen könnte oder was die Leute länger im Spiel halten könnte.
Und mit der Serie? Echt jetzt? Die sind immer noch nicht weiter? Nicht mal die Story steht fest?
Kann sich auch nur noch um Jahre handeln 🙁
Ich habe ein sehr ungutes Gefühl. Ich bin gespannt wann man mal etwas sehen wird.
Ob das noch was wird, die Trilogie war damals schon ein Meilenstein, vor allem mit den ganzen Entscheidungen (auch wenn der schluss das weitgehend über den Haufen warf).
Und an den Spielen ist schon der 4te Teil wegen der hohen Erwartungen gescheitert.
Wir Sehen uns dann in ca. 5 Jahren ME4…
Wenn überhaupt 😑
Ich bin wirklich ein Fan der Mass Effect Spiele aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Exodus das bessere ME wird. Bioware ist leider nicht mehr Bioware, genauso gut könnte ein anderer Entwickler versuchen, ME4 zu entwickeln.
Nachdem alles nach 2013 totgehatet wurde, wird auch das hier dieses Schicksal erleiden, egal was sie machen.