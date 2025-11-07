Mass Effect 4: BioWare bestätigt: Neues Mass Effect befindet sich aktiv in Entwicklung

BioWare hat offiziell bestätigt, dass das nächste Mass Effect weiterhin in aktiver Entwicklung ist. Laut Projektleiter Mike Gamble arbeitet das Team derzeit mit voller Konzentration an dem neuen Titel und bleibt fest entschlossen, die Erfolgsgeschichte des Universums fortzusetzen.

Das Studio betont, dass es noch viele Bereiche im Mass Effect-Universum zu erkunden und zahlreiche neue Features zu entwickeln gibt. Fans dürfen sich auf ein Spiel freuen, das sowohl inhaltlich als auch technisch an frühere Erfolge anknüpfen soll.

Gamble unterstreicht, dass die vergangenen Jahre für BioWare besonders arbeitsintensiv waren. Dennoch sei das Team motiviert, neue Geschichten, Beziehungen und Gameplay-Elemente zu gestalten, die das Mass Effect-Erlebnis weiterentwickeln. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht noch aus, doch die Entwickler versprechen, dass sie erst dann mehr zeigen werden, wenn das Projekt wirklich bereit ist.

Parallel zur Spielentwicklung entsteht in Zusammenarbeit mit Amazon eine TV-Serie im Mass Effect-Universum. Diese soll nach der ursprünglichen Trilogie spielen und eine völlig neue Geschichte erzählen, die eng mit der Lore der Reihe verknüpft ist. Die Serie wird keine Nacherzählung der Geschichte von Commander Shepard, sondern eine eigenständige Erweiterung der bekannten Welt darstellen.

Zusätzlich plant BioWare verschiedene Aktionen und Kooperationen, darunter neue Merchandise-Artikel sowie kostenlose Ingame-Items in Spielen wie Apex Legends und Skate. Fans dürfen sich somit auf eine stetig wachsende Mass Effect-Welt freuen, die über das kommende Spiel hinaus zahlreiche neue Erlebnisse bereithält.