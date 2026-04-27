Mass Effect Next: BioWare bricht Schweigen – Entwickler erklärt fehlende Infos

Mass Effect 5: BioWare erklärt, warum es kaum neue Infos zum Spiel gibt.

BioWare-Entwickler äußern sich zur aktuellen Informationslage rund um Mass Effect Next. Laut Franchise-Leiter Michael Gamble liegt die Zurückhaltung vor allem daran, dass das Team derzeit vollständig mit der Entwicklung des Spiels beschäftigt ist.

Auf Nachfrage in den sozialen Medien erklärte Gamble, dass schlicht „keine Zeit für Teaser“ bleibe, da der Fokus vollständig auf der Produktion liege. BioWare hatte die Entwicklung eines neuen Mass-Effect-Titels bereits vor einiger Zeit bestätigt, hält sich seitdem jedoch mit konkreten Details zurück.

Zuletzt gab es offizielle Hinweise während des N7 Day im vergangenen Jahr. Damals veröffentlichte BioWare versteckte Artwork-Elemente, die unter anderem auf einen möglichen Konflikt rund um die Kroganer hindeuteten. Laut Gamble sollen sämtliche bisherigen Teaser miteinander verbunden sein.

Weitere Lebenszeichen kamen Anfang des Jahres durch eine Stellenausschreibung für eine wichtige Führungsposition im Projekt. Gesucht wurde ein Production Director mit Erfahrung im AAA-Bereich sowie fundierten Kenntnissen in RPG- und ARPG-Entwicklung. Die Rolle soll eng mit der kreativen Leitung und externen Partnern zusammenarbeiten, um die Vision des Spiels umzusetzen.

Konkrete Details zur Handlung oder zu möglichen Rückkehrern aus früheren Teilen sind weiterhin nicht bekannt. Auch Jennifer Hale, die Stimme von Commander Shepard in der Original-Trilogie, hat bislang keine Informationen über eine mögliche Rückkehr ihrer Figur.

Die aktuelle Lage zeigt, dass sich Mass Effect Next weiterhin in aktiver Entwicklung befindet, während neue Informationen bewusst zurückgehalten werden und offizielle Einblicke bislang ausbleiben.