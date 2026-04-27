Mass Effect Next: BioWare bricht Schweigen – Entwickler erklärt fehlende Infos

BioWare-Entwickler äußern sich zur aktuellen Informationslage rund um Mass Effect Next. Laut Franchise-Leiter Michael Gamble liegt die Zurückhaltung vor allem daran, dass das Team derzeit vollständig mit der Entwicklung des Spiels beschäftigt ist.
Auf Nachfrage in den sozialen Medien erklärte Gamble, dass schlicht „keine Zeit für Teaser“ bleibe, da der Fokus vollständig auf der Produktion liege. BioWare hatte die Entwicklung eines neuen Mass-Effect-Titels bereits vor einiger Zeit bestätigt, hält sich seitdem jedoch mit konkreten Details zurück.
Zuletzt gab es offizielle Hinweise während des N7 Day im vergangenen Jahr. Damals veröffentlichte BioWare versteckte Artwork-Elemente, die unter anderem auf einen möglichen Konflikt rund um die Kroganer hindeuteten. Laut Gamble sollen sämtliche bisherigen Teaser miteinander verbunden sein.
Weitere Lebenszeichen kamen Anfang des Jahres durch eine Stellenausschreibung für eine wichtige Führungsposition im Projekt. Gesucht wurde ein Production Director mit Erfahrung im AAA-Bereich sowie fundierten Kenntnissen in RPG- und ARPG-Entwicklung. Die Rolle soll eng mit der kreativen Leitung und externen Partnern zusammenarbeiten, um die Vision des Spiels umzusetzen.
Konkrete Details zur Handlung oder zu möglichen Rückkehrern aus früheren Teilen sind weiterhin nicht bekannt. Auch Jennifer Hale, die Stimme von Commander Shepard in der Original-Trilogie, hat bislang keine Informationen über eine mögliche Rückkehr ihrer Figur.
Die aktuelle Lage zeigt, dass sich Mass Effect Next weiterhin in aktiver Entwicklung befindet, während neue Informationen bewusst zurückgehalten werden und offizielle Einblicke bislang ausbleiben.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die sind noch in der Findungsphase und müssen sich erst noch entscheiden, ob der HauptChar queerfeministisch, trans oder nonbinar sein soll – hat ja sich bei Dragon Age The Veilguard auch total gelohnt auf woke zu gehen
Wenn sie sich momentan äußern würden, wäre das aus marketingtechnischer Sicht auch einfach fahrlässig. Man würde Geld verbraten und würde einfach im Rauschen zwischen Exodus und Expanse untergehen. Dann gibt es ja auch noch Directive 8020 und Aphelion, die gerade auch das Weltall intensiv bewerben. Das Problem, im Rauschen unterzugehen, haben die beiden Spiele ja zu zweit schon, dass sie einfach so ähnlich sind, dass sie sicherlich bereits in der Wahrnehmung von vielen verschmelzen und sich ein wenig kanibalisieren. Da jetzt noch Infos zu einem Mass Effect einstreuen, wäre einfach Wahnsinn.
Lieber die ganze kostenfreie Publicity mitnehmen, dass rund um Expanse und Exodus immer wieder der Name „Mass Effect“ in der Berichterstattung auftaucht und dann später mit einem großen Knall das Rampenlicht betreten, wenn das Störrauschen der beiden anderen Spiele weg ist.
Lieber nicht zu früh äußern,man sieht ja was bei Elder Scrolls 6 abgeht.