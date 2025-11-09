Mass Effect 4: BioWare-Chef Michael Gamble reagiert auf ungeduldige Mass Effect-Fans

Nach N7 Day ohne Neuigkeiten: Michael Gamble bittet Fans um Geduld – das Team arbeite nun vollständig am neuen Mass Effect!

Michael Gamble, der Projektleiter bei BioWare, hat auf die zunehmende Ungeduld vieler Fans nach dem diesjährigen N7 Day reagiert.

In einem Beitrag erklärte er, dass er das Bedürfnis der Community nach neuen Informationen über das kommende Mass Effect-Spiel nachvollziehen könne, es jedoch noch nicht an der Zeit sei, neue Details zu zeigen.

Gamble betonte, dass seit der Ankündigung zwar mehrere Jahre vergangen seien und das Team in dieser Zeit intensiv an anderen Projekten gearbeitet habe, die volle Aufmerksamkeit nun aber vollständig auf Mass Effect gerichtet sei.

Damit bestätigt BioWare erneut das klare Engagement für die Zukunft der beliebten Sci-Fi-Reihe, auch wenn die Fans sich vorerst weiter in Geduld üben müssen, bis neue Inhalte oder Einblicke in das nächste Mass Effect präsentiert werden.