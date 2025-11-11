Mass Effect 4: BioWare-Producer deutet Verbindung aller N7-Day-Enthüllungen an

Zum diesjährigen N7 Day hat BioWare erneut kleine Hinweise auf das kommende Mass Effect 4 gestreut – und nun bestätigt Executive Producer Mike Gamble, dass alle bisherigen N7-Enthüllungen miteinander verbunden sind.
„Alles, was Sie gesehen haben – aus allen N7 Days – wird sich verbinden“, schrieb Gamble kryptisch auf X (ehemals Twitter). Damit spielt er auf die zahlreichen Teaser der vergangenen Jahre an, die unter anderem ein neues Mass Relay, eine mysteriöse Protagonistin und zuletzt eine mögliche kroganische Bürgerkriegs-Szene zeigten.
Auch wenn es weiterhin kein Gameplay oder Release-Zeitfenster für Mass Effect 4 gibt, scheint BioWare gezielt an einem größeren narrativen Puzzle zu arbeiten, das Fans Stück für Stück zusammensetzen können.
Das Projekt befindet sich nach wie vor in Entwicklung – trotz anhaltender Gerüchte über interne Umstrukturierungen und die Zukunft des Studios nach der vollständigen Übernahme durch EA.
Fans dürfen sich also weiterhin auf Enthüllungen freuen, die das nächste Kapitel der Sci-Fi-Saga langsam, aber sicher Form annehmen lassen.
Mal schauen, ob / wie sie die Entscheidung aus ME3 einfließen lassen. Oder sie lösen es wie bei Andromeda
Wenn ich das lese, bekomme ich wieder etwas Hoffnung.
Mal gespannt auf welches Ende sich fokusiert wird und in wie weit die Entscheidungen der Vorgänger berücksichtigt werden.
Hoffentlich mit besserer Sternenkarte. Der in Teil 3 gefällt mir aktuell nicht so. Ständig wird man verfolgt. Oder für das Tanken jedesmal zur Citadel fliegen.
Für’s Tanken zur Citadel? Muss man ja garnicht…sind ja überall Tankstationen verteilt
Will eigentlich nur noch wissen, wann es erscheint 🙂
Auf jeden Fall nicht November 26, da kommt schon GTA 6.
Verdammt, dann wird ja doch nichts mit dem N7 Day Release😅
Ich bin immer noch dafür, dass sie Drew Karpyshyn wieder einstellen und Mass Effect 3 rebooten, mit der Original-Story-Idee von ihm…
So geil wie Teil 3 spielerisch war, die Story hat, mit Hinblick auf Teil 2 (Endbosskampf), nicht zusammengepasst
Der hat genug zu tun, ist zur Zeit bei Exodus und Star Wars Zero Company beteiligt.
Deswegen halte ich auch Exodus als einen perfekten Nachfolger für MS.