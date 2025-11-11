Mass Effect 4: BioWare-Producer deutet Verbindung aller N7-Day-Enthüllungen an

„Alles, was ihr gesehen habt, wird zusammenhängen“ – BioWare verspricht, dass sämtliche N7-Day-Teaser ein größeres Ganzes ergeben.

Zum diesjährigen N7 Day hat BioWare erneut kleine Hinweise auf das kommende Mass Effect 4 gestreut – und nun bestätigt Executive Producer Mike Gamble, dass alle bisherigen N7-Enthüllungen miteinander verbunden sind.

„Alles, was Sie gesehen haben – aus allen N7 Days – wird sich verbinden“, schrieb Gamble kryptisch auf X (ehemals Twitter). Damit spielt er auf die zahlreichen Teaser der vergangenen Jahre an, die unter anderem ein neues Mass Relay, eine mysteriöse Protagonistin und zuletzt eine mögliche kroganische Bürgerkriegs-Szene zeigten.

Auch wenn es weiterhin kein Gameplay oder Release-Zeitfenster für Mass Effect 4 gibt, scheint BioWare gezielt an einem größeren narrativen Puzzle zu arbeiten, das Fans Stück für Stück zusammensetzen können.

Das Projekt befindet sich nach wie vor in Entwicklung – trotz anhaltender Gerüchte über interne Umstrukturierungen und die Zukunft des Studios nach der vollständigen Übernahme durch EA.

Fans dürfen sich also weiterhin auf Enthüllungen freuen, die das nächste Kapitel der Sci-Fi-Saga langsam, aber sicher Form annehmen lassen.