Mass Effect Next: BioWare sucht Schlüsselrolle für den neuen Serienteil

Bei BioWare bewegt sich spürbar etwas rund um das nächste Mass Effect. Eine neue Stellenausschreibung zeigt, dass das Studio eine zentrale Führungsposition besetzen möchte, die traditionell dann relevant wird, wenn ein Projekt den Schritt in die umfassende Produktionsphase vorbereitet. Gesucht wird ein Production Director, der die Entwicklung des neuen Serienteils strukturell und kreativ zusammenführt.

In der Beschreibung wird deutlich, wie wichtig diese Rolle für das Projekt ist. Der zukünftige Verantwortliche soll eng mit der kreativen Leitung, den internen Teams und externen Partnern zusammenarbeiten, um die Vision des Spiels in allen Bereichen zu sichern. BioWare betont, dass Bewerber eine ausgeprägte Leidenschaft für das Mass Effect Universum mitbringen sollen, da die Position maßgeblich über die Qualität und Kohärenz des finalen Produkts entscheidet.

Die Ausschreibung deutet darauf hin, dass das Projekt die Vorproduktionsphase hinter sich lässt und sich auf eine intensivere Entwicklungsphase vorbereitet. Seit einiger Zeit arbeitet das Team an der grundlegenden Struktur des Spiels, und die Besetzung dieser Schlüsselrolle zeigt, dass BioWare nun die Weichen für die kommenden Monate stellt.