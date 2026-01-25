Mass Effect Next: BioWare sucht Schlüsselrolle für den neuen Serienteil

Bei BioWare bewegt sich spürbar etwas rund um das nächste Mass Effect. Eine neue Stellenausschreibung zeigt, dass das Studio eine zentrale Führungsposition besetzen möchte, die traditionell dann relevant wird, wenn ein Projekt den Schritt in die umfassende Produktionsphase vorbereitet. Gesucht wird ein Production Director, der die Entwicklung des neuen Serienteils strukturell und kreativ zusammenführt.
In der Beschreibung wird deutlich, wie wichtig diese Rolle für das Projekt ist. Der zukünftige Verantwortliche soll eng mit der kreativen Leitung, den internen Teams und externen Partnern zusammenarbeiten, um die Vision des Spiels in allen Bereichen zu sichern. BioWare betont, dass Bewerber eine ausgeprägte Leidenschaft für das Mass Effect Universum mitbringen sollen, da die Position maßgeblich über die Qualität und Kohärenz des finalen Produkts entscheidet.
Die Ausschreibung deutet darauf hin, dass das Projekt die Vorproduktionsphase hinter sich lässt und sich auf eine intensivere Entwicklungsphase vorbereitet. Seit einiger Zeit arbeitet das Team an der grundlegenden Struktur des Spiels, und die Besetzung dieser Schlüsselrolle zeigt, dass BioWare nun die Weichen für die kommenden Monate stellt.
24 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ok, dann wird es noch ein Weilchen dauern bis wir das Spiel zu Gesicht bekommen.
Ich frage mich da nur warum man uns vor 5 1/2 !!!! Jahren dann schon ein teaser Trailer gezeigt hat. Mann kann also sagen das das Spiel wohl mindestens 8 Jahre in der Entwicklung sein wird und das war schon bei Dragon Age etwas was nicht gut war.
Man fühlt sich da ein bisschen an Anthem erinnert, hoffe echt das es nicht den Weg geht.
Bei Anthem einfach nur einen Trailer rausgehauen wie man sich das Spiel vorstellt bzw was sich wohl die Gamer wünschen, ohne auch nur was handfestes zu haben und dann das Endprodukt hat überhaupt nichts mehr mit dem Trailer gemeinsam 😅
Etwa 6 Jahre Entwicklungszeit scheint aktuell Standard zu sein da nützt auch die Unreal Engine und KI nichts, evtl. mit ein Grund für Remakes und Remasters
Das neue Star Wars RPG soll in maximal 4 Jahren entwickelt werden.
Ich glaub das aktuelle problem ist, das die Entwickler Teams viel zu groß sind und da nicht wenige sitzen die nicht die Fähigkeit haben so etwas zu machen, wodurch viele Köche und so …
z.B. ein CO-E33, was ja auch nicht grad ein kleines Game ist hat „nur“ 5 Jahre Entwicklung und das mitt 33 Entwicklern …
Na super, das wird wohl frühestens 2029-2030 rauskommen, wenn sie jetzt erst die Vorproduktion abgeschlossen haben.
Zur nächsten Konsolengeneration also dann.
Gut möglich das ich das nicht mehr erleben werde.
Das schöne ist das wir solch tolle Spiele dieses Jahr bekommen, das es einen nicht mehr juckt.
Releasezeitraum ist mir egal, warte gern länger drauf. Nur verkackt es bitte nicht Bioware. Mass Effect ist so eine fantastische Reihe. Und bringt bitte Urdnot Wrex zurück, das ist mir persönlich wichtig🙏🙏🙏
Ich fand sogar Andromeda insgesamt nicht schlecht.
Kein Meisterwerk, aber auch keine Gurke
Wow, so viel positive Energie, sieht man selten bei dir😆
Ja, hab’s dreimal angefangen aber nie beendet. Irgendwie kam immer was anderes dazwischen und ja. Möchte ich aber mal definitiv nachholen🙈
Richtig schlecht habe ich es auch nicht in Erinnerung. Ich weiß nur, dass ich einen blöden Questbug hatte und nicht mehr weiter machen konnte. Dann hab ich es auch beiseite gelegt, bis dahin war es aber ganz ok
Oha, na dann hoffe ich das ich nicht davon betroffen sein werde. Probier’s doch nochmal. Vielleicht wurde es inzwischen gepatcht.
Pile of Shame ist zu groß 😂
Ja ok, Schach und Matt. Das Problem kenne ich 😂😂😂
Danke 🙂
aber der Tag hat noch 14h 😅
Ah ok, damit ist wohl das Tagespensum an Positivität wohl erreicht😜
das war mein Monatspensum 😂
Hast du wenigstens später erreicht als sonst🤭
Bin gespannt auf Mass Effect 5. 🙂
Die verlassen jetzt erst die Vorproduktionsphase… ich dachte, die wären schon weiter. Dann wird es ja noch eine Ewigkeit dauern, bis das Spiel fertig ist. Aber Hauptsache, man veröffentlicht schon Jahre vorher einen Teaser.
Hauptsache, sie haben aus Andromeda gelernt
Ich finde nicht mal das die primär aus diesem Spiel gelernt haben sollen.
Sondern viel wichtiger: aus dem Dragon Age Katastrophe.
Jetzt erst ne Schlüsselfigur suchen 😳 dann wird das wohl ein next Gen Spiel 🤔
Dann wird es ein Launch-Titel für PS6.