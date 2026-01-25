Mass Effect Next: BioWare sucht Schlüsselrolle für den neuen Serienteil

Mass Effect formiert sein Kernteam: BioWare sucht einen Production Director und signalisiert damit den Übergang in die nächste Entwicklungsphase des kommenden SciFi‑Abenteuers.

Bei BioWare bewegt sich spürbar etwas rund um das nächste Mass Effect. Eine neue Stellenausschreibung zeigt, dass das Studio eine zentrale Führungsposition besetzen möchte, die traditionell dann relevant wird, wenn ein Projekt den Schritt in die umfassende Produktionsphase vorbereitet. Gesucht wird ein Production Director, der die Entwicklung des neuen Serienteils strukturell und kreativ zusammenführt.

In der Beschreibung wird deutlich, wie wichtig diese Rolle für das Projekt ist. Der zukünftige Verantwortliche soll eng mit der kreativen Leitung, den internen Teams und externen Partnern zusammenarbeiten, um die Vision des Spiels in allen Bereichen zu sichern. BioWare betont, dass Bewerber eine ausgeprägte Leidenschaft für das Mass Effect Universum mitbringen sollen, da die Position maßgeblich über die Qualität und Kohärenz des finalen Produkts entscheidet.

Die Ausschreibung deutet darauf hin, dass das Projekt die Vorproduktionsphase hinter sich lässt und sich auf eine intensivere Entwicklungsphase vorbereitet. Seit einiger Zeit arbeitet das Team an der grundlegenden Struktur des Spiels, und die Besetzung dieser Schlüsselrolle zeigt, dass BioWare nun die Weichen für die kommenden Monate stellt.

  1. Kitomy 51535 XP Nachwuchsadmin 5+ | 25.01.2026 - 08:26 Uhr

    Ok, dann wird es noch ein Weilchen dauern bis wir das Spiel zu Gesicht bekommen.
    Ich frage mich da nur warum man uns vor 5 1/2 !!!! Jahren dann schon ein teaser Trailer gezeigt hat. Mann kann also sagen das das Spiel wohl mindestens 8 Jahre in der Entwicklung sein wird und das war schon bei Dragon Age etwas was nicht gut war.

    2
    • de Maja 322575 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 25.01.2026 - 09:39 Uhr
      Antwort auf Kitomy

      Man fühlt sich da ein bisschen an Anthem erinnert, hoffe echt das es nicht den Weg geht.
      Bei Anthem einfach nur einen Trailer rausgehauen wie man sich das Spiel vorstellt bzw was sich wohl die Gamer wünschen, ohne auch nur was handfestes zu haben und dann das Endprodukt hat überhaupt nichts mehr mit dem Trailer gemeinsam 😅

      0
    • Economic 92765 XP Posting Machine Level 2 | 25.01.2026 - 09:51 Uhr
      Antwort auf Kitomy

      Etwa 6 Jahre Entwicklungszeit scheint aktuell Standard zu sein da nützt auch die Unreal Engine und KI nichts, evtl. mit ein Grund für Remakes und Remasters

      0
      • Kitomy 51535 XP Nachwuchsadmin 5+ | 25.01.2026 - 12:29 Uhr
        Antwort auf Economic

        Das neue Star Wars RPG soll in maximal 4 Jahren entwickelt werden.

        Ich glaub das aktuelle problem ist, das die Entwickler Teams viel zu groß sind und da nicht wenige sitzen die nicht die Fähigkeit haben so etwas zu machen, wodurch viele Köche und so …

        z.B. ein CO-E33, was ja auch nicht grad ein kleines Game ist hat „nur“ 5 Jahre Entwicklung und das mitt 33 Entwicklern …

        0
  2. Katanameister 306560 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 25.01.2026 - 08:33 Uhr

    Na super, das wird wohl frühestens 2029-2030 rauskommen, wenn sie jetzt erst die Vorproduktion abgeschlossen haben.

    1
  4. Zockejedekonsole 56195 XP Nachwuchsadmin 7+ | 25.01.2026 - 08:39 Uhr

    Gut möglich das ich das nicht mehr erleben werde.

    Das schöne ist das wir solch tolle Spiele dieses Jahr bekommen, das es einen nicht mehr juckt.

    0
  5. Robilein 1206230 XP Xboxdynasty Legend Platin | 25.01.2026 - 08:43 Uhr

    Releasezeitraum ist mir egal, warte gern länger drauf. Nur verkackt es bitte nicht Bioware. Mass Effect ist so eine fantastische Reihe. Und bringt bitte Urdnot Wrex zurück, das ist mir persönlich wichtig🙏🙏🙏

    0
      • Robilein 1206230 XP Xboxdynasty Legend Platin | 25.01.2026 - 09:17 Uhr
        Antwort auf DrFreaK666

        Wow, so viel positive Energie, sieht man selten bei dir😆

        Ja, hab’s dreimal angefangen aber nie beendet. Irgendwie kam immer was anderes dazwischen und ja. Möchte ich aber mal definitiv nachholen🙈

        0
  7. d4wGkw0n 31680 XP Bobby Car Bewunderer | 25.01.2026 - 09:39 Uhr

    Die verlassen jetzt erst die Vorproduktionsphase… ich dachte, die wären schon weiter. Dann wird es ja noch eine Ewigkeit dauern, bis das Spiel fertig ist. Aber Hauptsache, man veröffentlicht schon Jahre vorher einen Teaser.

    0
    • Kitomy 51535 XP Nachwuchsadmin 5+ | 25.01.2026 - 12:31 Uhr
      Antwort auf Banshee3774

      Ich finde nicht mal das die primär aus diesem Spiel gelernt haben sollen.
      Sondern viel wichtiger: aus dem Dragon Age Katastrophe.

      0
  9. Ralle89 72200 XP Tastenakrobat Level 1 | 25.01.2026 - 10:25 Uhr

    Jetzt erst ne Schlüsselfigur suchen 😳 dann wird das wohl ein next Gen Spiel 🤔

    0

